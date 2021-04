Auxílio emergencial: quase todo o valor é usado para comprar comida, aponta pesquisa Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 15:48 | Atualizado 20/04/2021 15:50

Rio - Com o retorno do novo auxílio emergencial, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj fez uma pesquisa com os beneficiários do programa. De acordo com o levantamento, quase 90% dos entrevistados disseram que usam mais de 75% do valor para comprar comida.



O estudo apontou ainda que 95% das famílias pretendem comprar somente alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha etc.



De acordo com Fábio Queiróz, presidente da Asserj, a pesquisa mostra o impacto do auxílio emergencial nas vendas do varejo, e o fôlego necessário para a população com o retorno do benefício, fundamental para o suprimento das necessidades básicas.



"A gente percebe que o consumidor tem levado para casa apenas o básico, aquilo que garante a alimentação dentro de casa. Para a maioria das famílias, itens como guloseimas, biscoitos e iogurtes têm ficado de fora do carrinho", diz Fábio.



Ainda de acordo com a pesquisa, para 98% dos entrevistados o valor do benefício não supre completamente a necessidade de alimentação das famílias.

Já 70% dos entrevistados utilizam o valor restante para pagamento de contas, como aluguel, luz e água. Quase 20% dos beneficiários usam o dinheiro que sobra na compra de medicamentos.