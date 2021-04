O benefício está disponível a partir desta quinta-feira para quem recebe a segunda parcela e a partir de segunda-feira, para quem recebe a primeira Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento anunciou a inclusão de novos grupos no Auxílio Carioca. A nova etapa da iniciativa de apoio financeiro inclui 1.087 novas famílias em situação de vulnerabilidade, que recebem R$200 cada, e 822 artesãos de feiras (Feirarte), que recebem R$500. O secretário Pedro Paulo já havia confirmado o pagamento de uma segunda parcela de R$500 aos ambulantes de praia e a inclusão dos auxiliares, que recebem R$500 pela primeira vez. O benefício está disponível a partir desta quinta-feira para quem recebe a segunda parcela e a partir de segunda-feira, para quem recebe a primeira. Para saber mais e checar quem tem direito, basta acessar o portal carioca.rio.



“Estamos trabalhando com afinco, com uma iniciativa de transferência de renda que seja simples, fácil de ser acessada e sem filas, para apoiar a população mais afetada pelo agravamento da pandemia”, afirmou o Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.



“Estamos focados em mudar as estruturas da política cultural da cidade e também em apoiar quem mais precisa neste momento”, citou o Secretário de Cultura, Marcus Faustini.



“Com trabalho e comprometimento vamos levar dignidade a todas as pessoas em vulnerabilidade dessa cidade”, comentou a Secretária de Assistência Social, Laura Carneiro.



O recebimento do Auxílio Carioca da Prefeitura do Rio não impede que o cidadão receba também o auxílio emergencial do governo federal.



O Auxílio Carioca é uma iniciativa da Prefeitura do Rio que envolve a Secretaria de Fazenda e Planejamento, Educação, Assistência Social, Ordem Pública e Cultura, em parceria com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



Quem pode receber?



Famílias em situação vulnerável



Mais 1.087 famílias incluídas no CadÚnido pela Secretaria de Assistência Social a partir de 13 de fevereiro (data de corte da primeira etapa do Auxílio Carioca)

Parcela única de R$200.



Ambulantes cadastrados no município por meio da Taxa de uso de área pública (Tuap)



Ambulantes de praia



1.475 ambulantes de praia titulares (fixos e móveis)

Uma parcela de R$ 500 paga a partir de 31 de março

Recebem segunda parcela de R$ 500



Auxiliares de ambulantes de praia



871 auxiliares de ambulantes de praia

Recebem parcela única de R$ 500



Artesãos (Feirarte) cadastrados



822 artesãos das Feirartes recebem parcela de R$500



Os artesãos trabalham nas Feirartes do Rio, entre elas a feira do Lido, da Praça General Osório, Praça XV e Sans Peña. Os trabalhos envolvem tecidos, metal, couro, madeira, pintura, resina e outros materiais.



Quem já recebeu na primeira fase do Auxílio Carioca:



Famílias em situação vulnerável

3.430 famílias receberam R$ 200 de benefício, totalizando R$2,7 milhões pagos



Ambulantes cadastrados no município

5.539 ambulantes receberam R$500 a partir de 31 de março, totalizando R$ 2.763.500,00



Cartão Família Carioca

Mais de 50 mil famílias beneficiadas com transferência de renda



Alunos da rede pública municipal

643 mil alunos matriculados na rede Municipal de Educação receberam R$108,50 cada.



Auxílio Empresa Carioca

4.565 empresas cadastradas receberam R$6 milhões



Como receber?



1. Acesse o site carioca.rio e clique em “Auxílio Carioca”.



2. Informe seu CPF para verificar se está apto a receber o Auxílio Carioca 2021.



3. O cadastro será atualizado e você receberá um SMS de confirmação pelo celular.



4. Uma conta digital será automaticamente criada em seu nome. Para desbloquear a conta, baixe o aplicativo “Superdigital”.



5. O vídeo com o passo a passo para o desbloqueio da conta no aplicativo está disponível na página do Auxílio Carioca onde você inseriu seu CPF.



6. O primeiro saque na Rede 24 horas é gratuito, mas o cartão virtual pode ser usado como cartão de débito normalmente.



7. Quem ainda tiver dúvidas, deve entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 1746.