Apenas em março, o superávit da conta corrente foi de US$ 19,7 bilhões. Pixbay

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/04/2021 09:22

A conta corrente da China registrou superávit acumulado de US$ 88,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (23) pela Administração Estatal de Câmbio (SAFE, na sigla em inglês). Só em março, o superávit foi de US$ 19,7 bilhões. E, na avaliação da porta-voz do órgão regulador, Wang Chunying, o superávit na conta corrente deve se manter "razoável" em 2021.

Segundo Wang, a condição favorável ao saldo positivo se daria diante da demanda por bens produzidos no país asiático em meio à recuperação da economia global após o choque da Covid-19. Além disso, a dívida externa chinesa relativamente baixa também pode ajudar a manter o superávit da conta corrente, ao estabilizar o mercado interno de câmbio.

Publicidade

Em coletiva de imprensa, a porta-voz disse ainda que o órgão regulador está monitorando o aumento dos preços das commodities e seu potencial de elevar os pagamentos de importações em moeda estrangeira. (Com informações da Dow Jones Newswires).