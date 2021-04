Caixa e o Ministério do Turismo disponibilizaram R$ 1,2 bilhão para contratação por empresas do setor Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/04/2021 18:44 | Atualizado 23/04/2021 18:46

Rio - A Caixa e o Ministério do Turismo disponibilizaram R$ 1,2 bilhão via Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para contratação por empresas do setor. A principal novidade é a ampliação do público-alvo da linha de crédito, que agora abrange empresas com faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões. Segundo o banco, as vantagens desta linha de capital de giro incluem prazo de financiamento de até 60 meses, sendo até 12 meses de carência e taxas de juros de 5% a.a (ao ano) ou 0,41% a.m. (ao mês) mais Selic.

A linha de crédito é exclusiva para o setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia do novo Coronavírus. Além do recurso aportado pelo Ministério do Turismo via Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), outra grande novidade é a flexibilização das garantias apresentadas.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o apoio do governo federal e da CAIXA a setores estratégicos como o do turismo são fundamentais para a sustentabilidade dessas empresas. “A CAIXA, principal parceira do turismo e das micro e pequenas empresas, acredita na importância do setor para retomar e impulsionar a economia, e a parceria com o Ministério do Turismo nos permite apoiar e fortalecer os empresários do ramo, um dos mais afetados pela crise atual”, disse.

Exigência

Para ter acesso às condições especiais da linha de crédito, as empresas devem ter mais de 12 meses de constituição e possuir o certificado do CADASTUR, que pode ser obtido por meio do endereço https://cadastur.turismo.gov.br.

Além de ser uma importante fonte de consulta para os turistas, o cadastro no CADASTUR garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados, informou a Caixa:

- Acesso a financiamento por meio de bancos oficiais;

- Apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo;

- Incentivo à participação em programas e projetos do governo federal;

- Visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.

- Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo;



Com o certificado, os interessados poderão procurar uma agência bancária ou manifestar interesse por meio da página Caixa Com Sua Empresa, no endereço https://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa.