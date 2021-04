O Ministério da Economia deve diminuir ainda mais o pagamento desses débitos para fazer vontades do Congresso Nacional Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG - Economia

Publicado 27/04/2021 08:40

Rio - O tamanho do calote do Brasil com organismos internacionais alcançou a marca de R$ 10,1 bilhões. Mesmo assim, no Orçamento deste ano, o Ministério da Economia prevê o pagamento de apenas R$ 2,2 bilhões desse débito. Esse valor não cobre os compromissos de R$ 4,2 bilhões previstos para 2021, mas ainda assim a verba deverá sofrer novos cortes, segundo apuração do Estadão.

A pasta de Paulo Guedes deve diminuir ainda mais o pagamento desses débitos para fazer vontades do Congresso Nacional.

Publicidade

Nos últimos anos, o Brasil cumpre com a cota mínima da Organização das Nações Unidas (ONU) no "último segundo", para não perder o direito ao voto. Com isso a imagem do país se deteriora, o que prejudica a participação rotativa no Conselho de Segurança em 2022 e 2023.

Já a dívida com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) é de cerca de R$ 500 milhões, em plena pandemia.

Publicidade

O Tribunal de Contas da União já havia alertado para o crescimento da dívida, que no final de 2020 estava em R$ 6 bilhões, tendo como base a taxa de câmbio em R$ 5,48. O calote aumentou, pois, o governo não pagou as dívidas com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) instituição financeira dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Você viu?

O Orçamento 2021 prevê R$ 658 milhões para o Banco do Brics, valor que, mesmo que não sofra cortes, permite saldar parcialmente o compromisso de 2020.

Publicidade

Na lista do calote, além do Banco do Brics, estão:

O Banco de Desenvolvimento do Caribe;

A Corporação Andina de Fomento (CAF)

OBID Invest (braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento)

O Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata

A Associação Internacional de Desenvolvimento.