Além disso, o recente Estudo Global Consumer Pulse da TransUnion descobriu que 20% dos consumidores brasileiros foram, recentemente, alvos recentes de fraudes digitais relacionadas à covid-19 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:25

Desde o início da pandemia, os fraudadores estão aumentando seus esquemas digitais contra as empresas no Brasil. Segundo análise trimestral da TransUnion sobre as tendências globais de fraude online, o setor mais visado pelas suspeitas de tentativas de fraudes digitais no Brasil foi o de serviços financeiros, com aumento de 457%. Além disso, o recente Estudo Global Consumer Pulse da TransUnion descobriu que 20% dos consumidores brasileiros foram, recentemente, alvos recentes de fraudes digitais relacionadas à covid-19.

A TransUnion chegou ao estudo com base na inteligência de bilhões de transações, além de mais de 40 mil sites e aplicativos contidos em seu pacote de soluções de identidade e autenticação baseada em risco e análise de fraudes, o TransUnion TruValidate.

Publicidade

A análise constatou que a porcentagem de suspeitas de tentativas de transações digitais fraudulentas, originadas no Brasil, aumentou em 10,99% se comparado ao período pré-pandêmico, em 11 de março de 2019 a 10 de março de 2020, com pandêmico, 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o coronavírus como uma pandemia global, a 10 de março de 2021.

“Os fraudadores estão sempre procurando tirar proveito de eventos mundiais significativos. A pandemia da covid-19 e sua correspondente e rápida aceleração digital, trazida pelas ordens de permanência em casa, é um evento global sem rival na era on-line”, disse Shai Cohen, vice-presidente sênior da Global Fraud Solutions na TransUnion.

Publicidade

Cohen acrescenta que, com análise de transações, foram examinamos indicadores de fraude durante o ano passado e tornou-se claro que a guerra contra o vírus também trouxe uma guerra contra a fraude digital.

Para Marcelo Leal, diretor de Soluções da TransUnion Brasil, o Brasil não fugiu à regra. “A pandemia foi um evento que afetou o mundo inteiro. E os fraudadores estão sempre atentos a isso para se aproveitar destes momentos. O que fica claro no estudo é que os golpistas, em cada país, foram atrás de indústrias específicas mais do que outras. No Brasil, por exemplo, as indústrias mais visadas pelas suspeitas de tentativas de fraudes digitais foram as de Serviços Financeiros, Logística, Varejo e Telecomunicações”.



No Brasil, em todas as indústrias, a TransUnion encontrou as cidades com a maior porcentagem de transações suspeitas de fraude: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, respectivamente.

Publicidade

A pesquisa foi feita com 1.101 consumidores brasileiros entre os dias 5 e 16 de março de 2021. A geração Millennials, nascidos entre 1980 e 1994, é atualmente a mais visada de todas as gerações, com 22,46%. Eles são seguidos pela Geração Z, nascidos entre 1995 e 2002, que tem sido alvo de 21,88% dos golpes.



Entre os consumidores brasileiros que relatam ser alvo de esquemas digitais relacionados à covid-19, o principal é o roubo de cartão de crédito ou cobranças fraudulentas, contemplando 30% dos entrevistados.



“A pandemia mudou os hábitos financeiros dos consumidores, com mais compras e entretenimento movendo-se online. Isto atraiu fraudadores digitais que transferiram suas atividades para indústrias relacionadas, avançando em 457% as suspeitas de tentativas de fraudes digitais nos serviços financeiros, tendo o roubo de identidade como principal tipo de fraude nessa indústria em todo o mundo”, disse Leal.