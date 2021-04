Ministro da Economia promete lançar programa de incentivo a trabalhadores informais EDU ANDRADE/Ascom/ME

Publicado 28/04/2021 15:43 | Atualizado 28/04/2021 15:44

Brasília - O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou nesta quarta-feira (28) que a equipe econômica deve lançar novos programas em breve, como o Bônus de Inclusão Produtiva (BIP), uma espécie de incentivo a trabalhadores informais.

O BIP é o nome fantasia do governo para o chamado imposto de renda negativo, instrumento de transferência de renda para quem está trabalhando na informalidade e ganha menos do que um salário mínimo. O BIP seria destinado aos trabalhadores "invisíveis" e estaria associado à nova Carteira Verde Amarela, com menos encargos para a contratação. "Não é só o problema do mercado formal de trabalho. O BIP é para ajudar os invisíveis", disse Guedes.



Já o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que BIP em estudo pelo governo é um complemento à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o benefício assistencial, que é da competência do Ministério da Cidadania.

"Da nossa parte, seria uma proteção específica ao mercado informal de trabalho. Ainda estamos elaborando os pontos fiscal e orçamentários. Não é trivial. Vamos terminar os estudos e levar ao ministro Paulo Guedes e ao presidente da República antes de falarmos em detalhes", esclareceu.

*Com informações do Estadão Conteúdo