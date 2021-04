O atendimento por este novo canal do Itaú ocorre diariamente das 7h às 20h, via assistente virtual Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:10 | Atualizado 30/04/2021 17:28

Rio - Para facilitar o contato com o consumidor, empresas disponibilizaram canais de atendimento pelo WhatsApp. O Itaú Unibanco, por exemplo, informou que inaugurou um canal de atendimento pelo aplicativo, exclusivo para clientes que desejam renegociar dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não. Por meio do número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp), pessoas físicas poderão regularizar pendências de qualquer valor, renegociando taxas e demais condições relacionadas ao pagamento de créditos obtidos junto ao banco.



O atendimento por este novo canal do Itaú ocorre diariamente das 7h às 20h, via assistente virtual - que solicita o CPF, reconhece o cliente e faz a validação de token via SMS, de acordo com o banco. Para ampliar ainda mais a segurança das simulações e negociações, segundo o banco, o assistente poderá solicitar o envio ou a confirmação de dados cadastrais complementares.

Alexandre Borin, diretor de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco, enfatiza que não se trata de um canal de cobrança. O objetivo é oferecer opções sob medida para cada cliente, por meio do autoatendimento digital, de maneira 100% remota.

"Queremos facilitar o acesso às melhores ofertas para a reorganização financeira de nossos clientes, criando uma agenda viável de pagamentos para cada caso. Para tanto, analisamos e entendemos a situação do cliente e buscamos as soluções customizadas mais adequadas. A ideia é incentivar a renegociação inclusive entre os adimplentes, antes de sua situação financeira se tornar crítica e gerar restrições que dificultem o acesso a novos créditos", afirma Borin.

Light

Os consumidores também podem falar com a Light pelo WhatsApp. De acordo com a companhia de energia, é possível solicitar os seguintes serviços comerciais, pelo número (21) 99981-6059, no aplicativo: consulta de débitos; 2ª via da conta de energia; consulta ao código de barras da conta de energia; atualização cadastral de telefone fixo, celular e e-mail.



A empresa esclareceu que o desenvolvimento do novo canal é fruto do comprometimento da Light com ações de melhorias nos processos e canais de relacionamento com os clientes. A companhia segue à disposição pelos outros canais de atendimento: agência virtual (www.agenciavirtual.light.com.br/agv), redes sociais - @lightclientes e facebook.com/lightclientes, Disque-Light Comercial (0800-282-0120) e Disque-Light Emergência (0800 021 0196).

Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BB) afirmou que os seus clientes podem realizar uma série de transações (veja abaixo) e consultas pelo WhatsApp. Para isso, basta cadastrar o número (61) 4004-0001 na agenda do celular e iniciar uma conversa com o assistente virtual da instituição financeira. Pelo canal, é possível enviar mensagens de voz para realizar operações. Além disso, o correntista também poderá fazer pagamentos ao enviar imagens de boletos (com código de barras) e QR code.

Transações pelo WhatsApp do BB:

- Pix - Cadastrar e Consultar Chave, Enviar, Receber e Extrato;

- Consultas - Saldos, extratos, código IBAN e código SWIFT;

- Pagamentos - Contas, boletos, impostos e IPVA;

- Transferências - Entre contas BB;

- Cartões - Limite, vencimento, fatura, pagamento, rastreio e consulta de benefícios;

- Benefícios - BEM e Auxílio Emergencial;

- Dívidas - Renegociação e 2ª via de boleto;

- Recargas - Celular e Bilhete Único SPTrans;

- Encontre o BB - Pesquisar dados de uma agência;

- Open Banking - Informações, como aderir, vantagens e portal do desenvolvedor.