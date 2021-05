Maior parte do auxílio tem sido utilizado em despesas de primeira necessidade Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG

Publicado 03/05/2021 20:34

77% dos clientes da fintech Neon que receberam o Auxílio Emergencial usaram o benefício para bancar despesas de primeira necessidade, como a alimentação.

Tadeu Rocha, Head de Negócios da Neon, explica que “os números revelam que o cliente que trouxe o auxílio do governo realmente tende a gastar mais com necessidades básicas . O que reforça a importância do benefício como renda principal para milhões de brasileiros”.

Após o recebimento do auxílio, os clientes usaram o valor recebido de diversas formas: 87% utilizaram o cartão (débito/crédito), 63% pagaram contas por boleto, 45% recarregaram o celular e 37% utilizaram o PIX.



Entre maio e dezembro, o número de clientes transferindo o dinheiro do auxílio emergencial para conta digital da Neon cresceu 158%.