Sem a reformulação proposta pelo governo federal para o programa Bolsa Família, deputados e senadores pressionam o presidente Jair Bolsonaro para estender o prazo do auxílio emergencial. Atualmente, o benefício está previsto até julho, e pode ser prorrogado com outro nome.



Caso o aumento do Bolsa Família não seja proposto até lá pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, o Congresso se mobilizará para defender publicamente a prorrogação do auxílio até novembro. O benefício não sofre reajuste desde 2018.

O Bolsa Família está na faixa média de R$ 190 por mês. O presidente chegou a mencionar o aumento do programa para R$ 250 a partir de agosto. Já o benefício criado durante a pandemia varia entre R$ 150 e R$ 375, a depender da composição familiar.

Corrigido pela inflação, o programa criado no governo Lula deveria estar em R$ 215. O reajuste, no entanto, não foi aprovado devido a impasses no Congresso Nacional.