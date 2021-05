Guilherme Mercês Rafael Campos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:21 | Atualizado 04/05/2021 17:22

A direção do Sepe terá audiência com o secretário de estado de Fazenda, Guilherme Mercês, nesta quarta-feira, dia 5, às 10h. Na pauta do encontro, está incluída a questão salarial dos profissionais da educação da rede estadual RJ, que desde 2014 não tem reajuste dos salários.

O sindicato irá apresentar ao secretário estudo feito pelo Dieese que demonstra que, em 31 de março de 2021, os salários da categoria mantêm apenas 69,47% do poder aquisitivo de 1º de julho de 2014, segundo o INPC-IBGE. Com isso, as perdas salariais dos profissionais de educação das escolas estaduais ultrapassam 30%.

Ainda segundo o Dieese, para que os salários em 1º de abril de 2021 retornassem ao mesmo poder de compra de 1º de julho de 2014, o reajuste necessário sobre os salários de janeiro de 2020 seria de 43,96% pelo INPC-IBGE e de 43,36% de acordo com o IPCA-IBGE.

Além da discussão sobre aumento/reajuste salarial, também serão tratados assuntos como plano de carreira, 1/3 de planejamento e demais reivindicações que foram pautadas na assembleia da rede estadual que discutiu a campanha salarial.