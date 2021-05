O projeto está em fase de estudos pelo Ministério da Cidadania e deve ser entregue até julho Agência Brasil

Publicado 10/05/2021 16:33

O governo federal estuda a implementação de um programa social mais 'robusto' para substituir o auxílio emergencial a partir de agosto. A declaração é do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), ao jornalista Valdo Cruz, da GloboNews.

O novo programa, segundo Bezerra, vai substituir o Bolsa Família e deve atingir um número maior de beneficiários. O valor das parcelas também pode ser reajustado.

A iniciativa está em fase de estudos do Ministério da Cidadania. O Palácio do Planalto espera entregar o projeto até julho e iniciar os pagamentos em agosto, quando deve encerrar o auxílio emergencial. Com a medida, o presidente Jair Bolsonaro pretende diminuir os desgastes e pressão em seu governo.

A equipe econômica deve usar os R$ 35 bilhões em caixa que serão destinados para o Bolsa Família. De acordo com o senador Fenando Bezerra, o novo programa do governo não deve prejudicar os cofres da União, pois a verba está reservada e os beneficiários do Bolsa Família estão na lista de pagamentos do auxílio emergencial, com valores computados fora do Teto de Gastos.

Renda Brasil

Desde o início da gestão Bolsonaro, a equipe econômica tenta encontrar alternativas de substituição do programa Bolsa Família, instituído pelo ex-presidente Lula. A primeira opção era a criação do Renda Brasil, programa que somaria projetos de assistência social do governo federal ao benefício. A ideia, no entanto, foi afastada após divergências entre Bolsonaro e a equipe do ministro Paulo Guedes.