Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/05/2021 17:17 | Atualizado 10/05/2021 17:21

Desde o início da pandemia da COVID-19, em 2019, milhares de brasileiros perderam seus empregos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Covid-19) divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a crise econômica causada pela pandemia já deixou cerca de 3,1 milhões de trabalhadores sem emprego. O aumento da taxa de desemprego se perpetuou, batendo um novo recorde no Brasil, por conta das necessárias medidas ao combate do coronavírus, onde empresários se viram obrigados a descontinuar seu negócio por não se adaptarem às atuais necessidades que a pandemia impõe. Logo, milhares de colaboradores foram demitidos.

Por isso, mediante a nova perspectiva econômica do Brasil, muitos funcionários de carteira assinada que dependiam da CLT e até mesmo trabalhadores autônomos precisaram se reinventar para terem seu sustento assegurado e se desfazerem da insegurança. Segundo a OMT (Organização Mundial do Trabalho), a conquista de um novo emprego, a demissão em massa e a instabilidade no valor dos salários têm gerado um grande impacto nas pessoas. Nesse contexto, as pessoas têm buscado novas oportunidades de trabalho. Dados do Google Trends a busca no Brasil pela palavra-chave 'revenda de lingerie' aumentou em 2020. Por isso, a lingerie para revenda se tornou um potencial investimento durante a pandemia.

A revenda de produtos como maquiagens, perfumes, sapatos e outros artigos perdeu destaque durante a quarentena. Essa queda de produtos como maquiagem, por exemplo, deve-se principalmente ao distanciamento social, onde as pessoas não sentem a constante necessidade de se maquiar, já que muitas delas estão tendo seu dia a dia em casa, sem festas e ocasiões especiais. Segundo uma pesquisa apresentada pela empresa de pesquisa de mercado Euromonitor Internacional, seria uma estimativa de dois bilhões de reais perdidos de 2019 para 2020 com a queda na compra de batons.

No entanto, artigos como lingeries confortáveis ganharam espaço no mercado, por proporcionarem um dia de trabalho em home office prazeroso e confortável. Indício dessa tendência é o aumento nas vendas da marca Click Sophia, especializada em lingeries para revenda e compras no varejo, além de artigos da moda loungewear, que também ganharam notoriedade durante a pandemia.

Tendo esses fatores em vista, trabalhar com revenda de lingerie, principalmente neste contexto, pode ser uma forma estratégica onde o lucro é rápido e não seja exigido muito conhecimento na área. Outro ponto positivo em trabalhar com revenda é a facilidade de comprar e revender pela internet, contando com fornecedores especializados em lojas de lingerie online