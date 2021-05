A primeira parte será paga juntamente com os benefícios de maio, entre os dias 25 de maio e 8 de junho Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:01

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a realizar o pagamento de mais um lote da revisão dos benefícios por incapacidade e pensões. No total, serão pagos aproximadamente R$ 925 milhões para os segurados do instituto.

A revisão é fruto do cumprimento do acordo firmado em agosto de 2012, entre o INSS, o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, homologado pela Justiça Federal em São Paulo, no âmbito de uma ação civil pública.



Seguindo o cronograma de pagamento estabelecido no acordo para maio deste ano, as diferenças serão pagas para segurados que possuem benefícios com as seguintes características em 17 de abril de 2012, data da citação do INSS na ação civil: cessados, com idade de até 45 anos e com valores atrasados de até R$ 6.000,00.

O cronograma de pagamento seguirá seguinte calendário:

Lote Final NB Data Pagamento



1º 1 03/05



2º 1 e 2 04/05



3º 2 05/05



4º 2 e 3 06/05



5º 3 e 4 07/08



6º 4 10/05



7º 4 e 5 11/05



8º 5 e 6 12/05



9º 6 13/05



10º 6 e 7 14/05



11º 7 17/05



12º 7 e 8 18/05



13º 8 e 9 19/05



14º 9 21/05



15º 9 e 0 24/05



16º 0 25/05