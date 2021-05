A Ford anunciou o encerramento das atividade produtivas no Brasil em 11 de janeiro, após mais de 100 anos de atividades locais. IG

Por iG

Publicado 12/05/2021 13:26 | Atualizado 12/05/2021 13:38

A montadora Ford chegou a um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, na Bahia, e vai indenizar as famílias em pelo menos R$ 130 mil. No total, cerca de 4 mil trabalhadores serão beneficiados pela decisão tomada pela assembleia na manhã desta quarta-feira (12). Eles receberão, além direitos garantidos na rescisão de contratos, dois salários extras por ano trabalhado, porém o valor não pode ser menor que os R$ 130 mil.

A fábrica da Camaçari segue funcionando com capacidade reduzida para atender essencialmente o mercado interno de reposição de peças. Anteriormente, a montadora produzia os modelos Ka e EcoSport.

A Ford anunciou o encerramento das atividade produtivas no Brasil em 11 de janeiro, após mais de 100 anos de atividades locais. A empresa alegou que “a decisão foi tomada à medida em que a pandemia de covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas”.



Até o momento, nem a empresa, nem o sindicato divulgaram notas oficiais sobre o acordo, a apuração veio por parte do jornal Estado de São Paulo.