Jair Bolsonaro AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/06/2021 13:55

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), defendeu nesta quarta-feira, 16, a proposta de privatização da Eletrobras. Segundo ele, a derrubada ou a perda de validade da Medida Provisória sobre capitalização da empresa, prevista para ser votada hoje no Senado, provocaria um "caos no sistema energético do Brasil".

A MP não tem consenso entre líderes e corre o risco de ser derrubada ou ter a votação adiada. A proposta perde a validade na próxima terça-feira, 22.

Irritado ao ser questionado por um homem presente entre apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro retomou o discurso de que estatais são polos de corrupção. "Quase tudo que é público é levado para a corrupção. A própria Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, cada diretoria era um partido que mandava. Nós,em dois anos, demos mais lucro do que em dez dos governos anteriores", disse. "O pessoal é contra privatização, está de brincadeira".