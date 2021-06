Operação Senha Forte desarticula esquema de fraudes que provocou prejuízos superiores a R$ 30 milhões aos cofres públicos - Divulgação/SSP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:11

Rio - A Polícia Federal, juntamente com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, deflagrou nesta quarta-feira a operação Senha Forte, que visa desarticular grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários em diversos Estados do Brasil, causando grande lesão aos cofres públicos.

Conforme apurado, o grupo criminoso promovia a inclusão fraudulenta de dependentes/curadores fictícios nos sistemas do INSS, com vistas a levantamento de valores indevidos. Referida investigação teve início com a prisão em flagrante de falsos dependentes, na cidade de Feira de Santana, na Bahia em maio de 2020, quando, fraudulentamente, tentavam sacar cerca de R$ 80 mil, referente a um benefício manipulado.

O valor do prejuízo estimado com as fraudes já supera a ordem de R$ 31 milhões, relacionados a mais de 100 benefícios previdenciários suspeitos, números estes que muito provavelmente se tornarão superiores com o avançar das investigações.

Nesta nova etapa das investigações foram cumpridas 6 medidas judiciais, dentre elas, três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, nas cidades de Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e no próprio município de São Paulo, tendo como alvo pessoas que tinham por função arregimentar os falsos curadores nos Estados.



Os envolvidos responderão por diversos crimes, dentre eles associação criminosa , estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informações, dentre outros, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

*Procurado, o INSS ainda não deu uma resposta sobre o assunto.