A Precisa Medicamentos saiu de acordos de R$ 27,4 milhões em 2018 pela venda de 11,7 milhões de preservativos femininos, para o total de R$ 1,67 bilhão durante o governo Bolsonaro. - AFP

A Precisa Medicamentos saiu de acordos de R$ 27,4 milhões em 2018 pela venda de 11,7 milhões de preservativos femininos, para o total de R$ 1,67 bilhão durante o governo Bolsonaro.AFP

Por iG

Publicado 28/06/2021 08:11

A empresa que intermediou a compra da vacina Covaxin aumentou sua participação em contratos em mais de 6.000%. Segundo reportagem de Vinícius Valfré e Julia Affonso, do Estadão, a Precisa Medicamentos saiu de acordos de R$ 27,4 milhões em 2018 pela venda de 11,7 milhões de preservativos femininos, para o total de R$ 1,67 bilhão durante o governo Bolsonaro.

Segundo a revista Veja, foi o próprio "Zero Um", Flávio Bolsonaro, que mediou o encontro do "CEO" da Precisa, Francisco Maximiano, com o presidente do BNDES, Gustavo Henrique Moreira Montezano, amigo de infância da família Bolsonaro. O senador admitiu ter “amigos em comum” com o dono da Precisa.

Publicidade

Além disso, a Precisa é ré por ação de improbidade em 2017. De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público Federal, uma sócia da empresa, a Global Saúde, firmou um contrato para entregar medicamentos para doenças raras no valor de R$ 19,9 milhões, mas não entregou os produtos. O Ministro da Saúde (MS) durante a gestão Michel Temer era Ricardo Barros, o mesmo que hoje é acusado de forçar o MS a comprar a vacina indiana.

Na sexta-feira, 25, o Deputado Luis Miranda e seu irmão Luis Ricardo Miranda afirmaram à CPI que Barros seria o responsável pela mediação com a empresa. Além disso, ele protocolou um projeto na Câmara dos Deputados para facilitar a importação da vacina que ainda não havia sido aprovada pela Anvisa.