Os clientes que baixarem e se cadastrarem no aplicativo Supermercados Mundial, disponível no Google Play e Apple Store, podem ter acesso às ofertas relâmpago em tempo realDivulgação/Supermercados Mundial

Publicado 18/09/2021 08:40

Com expectativa de crescimento de 15% em vendas, a rede de varejo Supermercados Mundial está completando 78 anos neste mês de setembro, e para comemorar, irá presentear seus consumidores com uma série de descontos de até 50% em diversos produtos a partir do dia 17.

Conhecido pelo slogan "menor preço total", a rede Mundial oferecerá descontos em todos os setores de suas 20 lojas, visando trazer o melhor custo benefício para o seu cliente.

“Esse ano apostamos em uma campanha divertida, protagonizada por aqueles que estiveram presentes ao longo de tantos anos de história: nossos colaboradores” afirma Sérgio Leite, diretor comercial da rede. A campanha que recebe o nome “Do seu Lado”, aposta ainda na tendência das coreografias do TikTok, com dancinhas que viralizam nas redes sociais comandadas pelo casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa. “A ideia é convidar o cliente a entrar nessa festa, aproveitando as ofertas e dançando conosco” conclui.

Além disso, a revitalização das lojas é um grande foco do Mundial, e em 2021 uma das principais unidades da rede reabrirá suas portas como mais uma surpresa para os consumidores. A unidade Conde de Bonfim, na Tijuca, estará pronta para receber o público a partir do dia 30/09, de cara nova e pronta para ser palco dessa celebração.

Os clientes que baixarem e se cadastrarem no aplicativo Supermercados Mundial, disponível no Google Play e Apple Store, podem ter acesso às ofertas relâmpago em tempo real. A rede também está presente no aplicativo de entrega Rappi, onde os consumidores podem ter acesso às promoções do aniversário e ainda receber as compras em casa.