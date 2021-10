Após Facebook, Instagram e WhatsApp saírem do ar, o Telegram também apresentou instabilidade nesta segunda-feira (4). Usuários relataram demora na entrega de mensagens. O motivo pode ser o pico de usuários que migraram do aplicativo rival. O DownDetector ainda aponta dificuldades de acesso no Snapchat, TikTok, Twitter, LinkedIn e plataformas do Google.