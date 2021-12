Rio tem mais de 3,7 mil vagas de emprego abertas - Reprodução

Rio tem mais de 3,7 mil vagas de emprego abertasReprodução

Publicado 06/12/2021 12:24

O DIA reuniu 3.719 vagas de trabalho e estágio que estão disponíveis esta semana. Confira: Rio - Após recuperar os postos perdidos durante a pandemia, o Estado do Rio começou a gerar novos empregos e criou mais de 19 mil vagas no mês de outubro, 30% a mais do que o registrado no mesmo período no ano anterior. Os fluminenses que estão em busca de uma oportunidade podem aproveitar o início deste mês para encontrar uma chance ainda este ano. Pensando nisso,reuniu 3.719 vagas de trabalho e estágio que estão disponíveis esta semana. Confira:





Para os profissionais com deficiência foram captadas 30 vagas para atendente de farmácia, 20 para repositor e 20 para atendente barista, entre outras. Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, captou mais 594 oportunidades de emprego nesta semana. A lista inclui 60 vagas para auxiliar de serviços gerais, 50 para atendente de lanchonete e 40 para a função de doméstica. Ainda há oportunidades para atuação na área de serviços nas funções de gerente de restaurante, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, ajudante de confeiteiro, cumim e garçom.Para os profissionais com deficiência foram captadas 30 vagas para atendente de farmácia, 20 para repositor e 20 para atendente barista, entre outras. Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102)Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho Ciad Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Comunidade Católica Gerando Vidas



Já a Comunidade Católica Gerando Vidas encaminha para 219 vagas. Entre as oportunidades disponíveis têm vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de produção, porteiro e shopper. Para participar da seleção, é necessário realizar a inscrição pelo site http://portalemprego.com.br/

Vagas de estágio



CIEE







Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 2.547 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.

Fundação Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 359 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Comunicação Social (47), Engenharia (44) Administração (37), Ciência da Computação (28), e Marketing (15). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Letras, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais.