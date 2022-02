Empresa mexicana de compra e venda vai gerar 1 mil vagas de emprego no Rio - crédito: Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 31/01/2022 19:33

Rio - Uma startup mexicana de compra e venda de veículos seminovos e usados chamada Kavak é a mais nova empresa a chegar ao Rio de Janeiro, onde vai investir R$ 550 milhões para estabelecer suas operações.

O plano da empresa é construir um inventário de mais de quatro mil veículos em até um ano e inaugurar 11 novos espaços físicos de apoio ao longo dos próximos meses, inicialmente na capital fluminense, com expansão para todo o estado. A previsão é criar mil novas vagas de trabalho.



"O Rio de Janeiro vem atraindo cada vez mais empresas, dos mais diversificados setores. Com um ambiente de credibilidade e previsibilidade institucional, o estado é novamente um polo de atração de negócios, nacionais e internacionais, e a população é quem mais se beneficia desse movimento, com a geração de empregos e renda", avalia o governador Cláudio Castro.



A partir desta segunda-feira, 31, a Kavak passa a operar site e aplicativo no Rio de Janeiro e na próxima segunda-feira, 7, inaugura duas lojas físicas na cidade. Uma no Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, e outra no Shopping Nova América, na Zona Norte.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, que recebeu executivos da empresa em dezembro do ano passado, essa é uma demonstração clara da retomada do crescimento econômico do estado.



De acordo com o cofundador e CEO da Kavak no Brasil, Roger Laughlin, o Estado do Rio é um marco fundamental na estratégia da empresa de ter o país como sua principal operação no mundo. "O Rio de Janeiro é uma das principais vitrines do país", explica Laughlin.