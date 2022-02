Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Esplanada dos Ministérios, em BrasíliaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 15/02/2022 17:49 | Atualizado 15/02/2022 17:59

Rio - Os servidores aposentados e pensionistas do Poder Executivo Federal, que tiveram o benefício suspenso por não realizarem a prova de vida nos últimos dois anos, precisam regularizar a situação para não ter o benefício cancelado. Vale lembrar que o procedimento pode ser feito presencialmente na agência bancária em que o segurado recebe o pagamento. Para isso, ele precisa ter em mãos um comprovante de residência, um documento de identificação com foto e o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Também há a possibilidade de realizar a prova de vida digital por meio do reconhecimento facial no aplicativo Gov.br. Para fazer o procedimento, o segurado precisa ter a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Será necessário ter uma conta no gov.br e instalar, em seu celular, o aplicativo SouGov.br e o aplicativo Gov.br.

Após entrar no app, verifique se na página inicial do aplicativo aparece a letra N ao lado do nome "SouGov.br". Isso significa que a sua prova de vida está como pendente ou em atraso. Outra forma de verificar o status de sua prova de vida é clicar nas três linhas ao lado do nome SouGov.br e depois na opção "Prova de Vida" para saber se a sua situação está regular, pendente ou em atraso.



Se aparecer o aviso de "prova de vida pendente", significa que o segurado está dentro do ciclo, de três meses, para realizar o procedimento. Clique em "Instruções para Prova de Vida" para iniciar o procedimento. Leia com atenção as orientações e depois clique em "Entendi! Abrir gov.br".



Já a "prova de vida em atraso" indica que o beneficiário ultrapassou o período de três meses para realizar a prova de vida, mas é possível fazer o procedimento mesmo assim. Clique em "Instruções para Prova de Vida" para iniciar o procedimento. Leia com atenção as orientações e depois clique em "Entendi! Abrir gov.br".



Depois de realizar a prova de vida atrasada, o pagamento será restabelecido na folha referente ao mês em que a comprovação foi feita.