Resgate de dinheiro 'esquecido' em bancos começa nesta segunda (7); Saiba como solicitarJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 07/03/2022 07:00

Rio - O resgate do dinheiro 'esquecido' nos bancos começa nesta de segunda-feira (7). De acordo com o Banco Central, a solicitação de resgate pode ser feita através do site Valores a Receber e poderá ser depositada em até 12 dias úteis. Se essa opção não estiver disponível, será indicado e-mail e telefone da instituição para você entrar em contato e combinar a devolução. Segundo a instituição, ao todo, R$ 4 bilhões serão pagos a 28 milhões de clientes, sendo 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas.

O BC também informou que o pagamento seguirá um calendário (confira as datas abaixo), que considera a data de nascimento do cliente ou de criação da empresa. Aqueles que perderem o dia estipulado para o resgate, poderão fazê-lo na repescagem, que ocorrerá das 4h às 24h.

Já a consulta para verificar se tem alguma quantia disponível pode ser feita a qualquer momento no mesmo site em que é solicitado o resgate. Para acesso ao sistema, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizar um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Até a última sexta-feira (25), 116.808.865 clientes, pessoas físicas e empresas, tinham consultado o sistema para saber se há algum dinheiro esquecido, informou o BC. Desses, 25,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham algum alguma quantia a receber. Já outros 90,6 milhões não tinham saldo.

Calendário de resgate de valores a receber:

Data de nascimento ou criação de empresa Perído de consulta e resgate Repescagem Antes de 1968 7 a 11/03 12/03 Entre 1968 e 1983 14 a 18/03 19/03 Após 1983 21 a 25/03 26/03

Veja como solicitar:

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Se você ainda não souber sua data e período, verifique no mesmo site quando vai está disponível.



2 – Faça login com sua conta gov.br. Se ele ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer logo seu cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.



3 – Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade;



4 – Consultar: a) o valor a receber; b) a instituição que deve devolver o valor; c) a origem (tipo) do valor a receber; e d) informações adicionais, quando for o caso.



5 – Clicar na opção que o sistema indicar:



- Solicitar por aqui: significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais; Em seguida, guarde o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.



- Solicitar via instituição: significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso, entre em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor. Vale lembrar que, na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.