Internautas relatam problemas com aplicativo do NubankDivulgação

Publicado 04/03/2022 14:00 | Atualizado 04/03/2022 14:09

Rio - Após usuários enfrentarem problemas com o Itaú , foi a vez de correntistas do Nubank relatarem que não estão conseguindo utilizar, nesta sexta-feira (4), o aplicativo do banco digital. De acordo com internautas, eles não conseguem acessar a área para ver o saldo de suas contas e nem fazer PIX, sendo que só a parte de cartão de crédito estaria funcionando normalmente.

Segundo o site Down Detector, que monitora esse tipo de problema, até 12h, foram registradas 160 reclamações. Entre os problemas relatados estão não conseguir efetuar o login no aplicativo móvel (41%), seguido por não conseguir consultar o saldo em conta (33%) e não conseguir realizar transferências (26%).

Procurado, o Nubank informou que "o Banco do Brasil confirmou uma breve instabilidade no final da manhã desta sexta (4)" e que "os sistemas estão em processo de estabilização".

Já o Banco Central ainda não retornou aos questionamentos da reportagem.

Problemas com Itaú

Na última quinta-feira (3), correntistas do Itaú notaram que estavam com dinheiro a mais e outros, com valores faltando. Já na parte da tarde, o aplicativo da empresa saiu do ar e internautas chegaram a reclamar que os cartões não estavam operando.

O banco confirmou o problema e informou que a causa não tem relação com quaisquer eventos externos. O sistema do Itaú retornou por volta das 18h de ontem e, em razão da queda, a instituição estendeu o horário para pagamentos via TED e Pix até as 23h do mesmo dia.