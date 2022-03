Servidores estaduais fazem protesto no Largo do Machado por aumento salarial dos pensionistas e profissionais reformados - Jussara Paixão

Publicado 10/03/2022 14:23 | Atualizado 10/03/2022 14:37

Rio de Janeiro - Bombeiros e policiais civis fazem um protesto na tarde desta quinta-feira, 10, no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio, em direção ao bairro de Laranjeiras. Os servidores estaduais cobram aumento salarial para os pensionistas e profissionais reformados, já que questionam apenas o reajuste para os trabalhadores da ativa. O grupo segue em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

Em fevereiro, a categoria já havia se manifestado contra um veto do governador Cláudio Castro (PL) à emenda do governo federal que determinava que todos os estados seriam obrigados a aprovar um sistema de proteção social a militares. Esse benefício seria estendido para inativos e pensionistas.



Na ocasião, o grupo cobrou igualdade na distribuição da gratificação para militares da ativa, chamada Gratificação de Risco de Atividade Militar (Gram).



Devido à manifestação, a Rua das Laranjeiras foi parcialmente interditada no sentido Cosme Velho e o trânsito já apresenta retenção. O Centro de Operações Rio (COR) orienta os motoristas a evitarem a região e o Túnel Santa Bárbara. Uma das alternativas para quem precisa se deslocar entre o Centro e Botafogo é seguir pela Praia do Flamengo ou pelo Túnel Rebouças.



O protesto afeta também outras vias, como a Rua Pinheiro Machado que foi interditada nos dois sentidos. O trânsito já apresenta retenções na Rua do Catete, em direção à Glória, e na Rua Bento Ribeiro, com reflexo nas vias Senador Vergueiro e Pedro Américo.