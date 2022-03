Procon RJ instaura processo de investigação contra quinze sites que comercializam jogos de loteria após receber denúncias de irregularidades - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 14/03/2022 20:16

O Procon Estadual do Rio de Janeiro vai realizar o mutirão de renegociação de dívidas com as instituições bancárias entre os dias 15 e 17 deste mês. O evento será presencial e vai acontecer na sede do Procon-RJ, que fica na Av. Rio Branco, nº 25 – 5º andar, no centro do Rio.

Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco Pan e BMG vão participar do evento. O atendimento será por ordem de chegada e a distribuição de senhas para atendimento acontecerá das 10h às 14h.“É uma excelente oportunidade para aqueles consumidores que desejam negociar suas dívidas, quitar os débitos ou ainda negociar de forma parcelada, acabando com as suas restrições. Os bancos que vão participar do mutirão se comprometeram a realizar negociações diferenciadas e, dependendo do caso, descontos vantajosos para ajudar os clientes que estão endividados.”, afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.Dívidas de pessoas físicas relacionadas a cartão de crédito, empréstimos pessoais e outros débitos oriundos de conta corrente serão renegociados por todos os bancos. Quem é cliente do Santander ou Bradesco só conseguirá negociar dívidas vencidas há mais de 60 dias, já os do Itaú, débitos atrasados há mais de 90 dias.O Banco do Brasil vai negociar débitos referentes a todos os produtos de pessoa física ou jurídica com mais de um dia de atraso. A Caixa Econômica também vai atender pessoas jurídicas e vai negociar dívidas de habitação, enquanto o Banco Pan vai negociar também boletos atrasados de financiamento de veículos.É importante o consumidor ficar atento aos documentos que serão necessários para fazer a renegociação: identidade, CPF e comprovação de vacinação. É imprescindível também levar o número do cartão de crédito, conta corrente e o contrato do empréstimo que será negociado. Caso precise negociar em nome de terceiros, basta levar a procuração devidamente assinada, que poderá ser impressa no site do Procon-RJ, com a cópia dos documentos de identificação do titular eDessa vez o mutirão será apenas presencial na sede Procon-RJ, mas os consumidores que não puderem participar presencialmente do evento do Procon-RJ, poderão negociar as dívidas bancárias através do mutirão da Febraban que acontecerá durante todo o mês de março através da plataforma www.consumidor.gov.br . A autarquia está apoiando o evento e disponibilizou computadores em sua sede para os endividados que não possuem acesso à internet e desejam se inscrever.