Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupança - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupançaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/03/2022 13:01 | Atualizado 24/03/2022 13:10

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 24, a redução da taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupança. Os novos índices vão partir de TR + 2,80% ao ano, somadas à remuneração da poupança, que representa uma queda de 0,15 ponto percentual. O anúncio do reajuste da linha de crédito foi feito pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante o Summit Abrainc 2022.



As contratações na modalidade Poupança Caixa com as taxas reduzidas passam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 28.



O banco também lançou uma linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis destinados a pessoas com deficiência (PcD). Essa linha também vai começar a valer a partir da segunda-feira e o banco disponibilizará a modalidade com recursos do FGTS, no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, para imóveis próprios com famílias com integrantes PcD.



A Caixa vai oferecer financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado, taxa de juros a partir de TR + 4,25% ao ano, prazo de 240 meses para pagamento e, nesse caso, a renda bruta mensal precisa ser de até R$ 3 mil.



Entre as novidades estão novas condições no programa Casa Verde e Amarela, que vão valer a partir do dia 12 de abril. O financiamento para as famílias com renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2,4 mil serão os seguintes: redução da taxa de juros de 0,5 ponto percentual no financiamento habitacional e aumento dos subsídios para aquisição e construção de moradias, o que tem o objetivo de ampliar o poder de compra das famílias.

Banco da Habitação



O banco informou que registrou, no acumulado do ano passado, recorde histórico na aplicação de recursos direcionados à habitação, totalizando mais de R$ 140 bilhões.



Em janeiro e fevereiro deste ano, foram contratados R$ 21,5 bilhões em crédito a pessoas físicas e jurídicas, com recursos do SBPE e FGTS. O crescimento em relação ao ano passado foi de 33,7%.



Em fevereiro, a Caixa atingiu a marca de 7.599 empreendimentos em construção financiados pelo banco, representando mais de 1 milhão de novas residências em construção por todo o país.



Segundo o banco, os números de habitação da Caixa no ano passado retratam um efeito social no país, que é a realização do sonho da casa própria por cerca de 2,5 milhões de pessoas.



Para mais informações de como obter sobre as linhas de crédito, a instituição financeira indica o aplicativo Habitação Caixa, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS (podendo ser baixado gratuitamente no Google Play ou App Store), nos telefones 3004-1105 e 0800 726 0505, disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e no 0800 726 8068, além da possibilidade durante a semana, em qualquer horário, também funciona aos sábados, das 10h às 16h.