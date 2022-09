Deputado estadual Douglas Garcia - Reprodução

De forma truculenta, o deputado estadual abordou Vera no final do debate ao governo do Estado de São Paulo e afirmou que ela era "uma vergonha para o jornalismo brasileiro", ecoando a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro debate presidencial da campanha, na Band TV, ocorrido no dia 28 de agosto.



A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) informou à imprensa que apresentou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp o pedido de cassação do mandato de Douglas Garcia. O motivo do pedido de cassação seria a quebra de decoro em função da agressão amplamente noticiada contra a jornalista Vera Magalhães. "Atitudes assim não podem passar impunes", informou a assessoria da parlamentar.

A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) informou à imprensa que apresentou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp o pedido de cassação do mandato de Douglas Garcia. O motivo do pedido de cassação seria a quebra de decoro em função da agressão amplamente noticiada contra a jornalista Vera Magalhães. "Atitudes assim não podem passar impunes", informou a assessoria da parlamentar.

Além de Emidio, Fiorilo e Monica, os deputados Patricia Bezerra (PSDB), Leci Brandão (PCdoB), Márcia Lia (PT), Isa Penna (PCdoB) e Luiz Fernando Teixeira Ferreira (PT) também entraram com pedido de cassação.

O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), também cobrou a cassação em suas redes sociais. "Deputado que agride ou assedia jornalista deve ser cassado por falta de decoro. Vamos transformar a Assembleia Legislativa de SP em território livre da misoginia", afirmou o petista em seu perfil no Twitter.



O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) informou nesta quarta que irá apurar a conduta de Garcia (Republicanos).

"O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo irá apurar as denúncias em relação à conduta do deputado Douglas Garcia com transparência e celeridade. A Alesp não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos", informa nota divulgada à imprensa pela Alesp.

No comunicado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, também comentou sobre o episódio.

"O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, manifesta a sua solidariedade à jornalista Vera Magalhães e seu repúdio à atitude irresponsável do deputado Douglas Garcia. Pignatari reforça o seu compromisso e respaldo ao Conselho de Ética que, nesta gestão, tem cumprido com o seu dever e cumprirá mais uma vez", conclui a nota.

Ataque à jornalista

O ocorrido na noite de terça, no entanto, está longe de ser a primeira polêmica de Douglas Garcia. O parlamentar bolsonarista foi condenado por vazar dados pessoais de opositores, teve seu mandato suspenso por veicular informações falsas e foi advertido pelo Conselho de Ética da Alesp após fazer declarações transfóbicas.



Seu convidado no debate de ontem, o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) condenou as falas de Garcia e afirmou, em suas redes sociais, que "essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa".



O próprio Douglas Garcia postou um vídeo no qual pede desculpas a Tarcísio pelo ocorrido, mas não à jornalista Vera Magalhães. "Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz hoje. Se é para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas ao Tarcísio. Eu sou adulto, Tarcísio é adulto, nós sabemos que essa questão de responsabilidade conjunta é uma coisa que a imprensa tenta incutir nas cabeças das pessoas", afirma o deputado no vídeo.

*Com informações do Estadão Conteúdo