Joel Jota é o novo nome da Non Stop Produções - Divulgação

Publicado 09/11/2022 18:48 | Atualizado 09/11/2022 20:46

Rio - Que o marketing de influência é uma área de negócios que não para de crescer no Brasil e no mundo já é um fato. Traduzindo em números, uma pesquisa recente do Business Insider aponta que a previsão é de que o mercado de Marketing de Influência, até o final de 2022, valha 15 bilhões de dólares. Porém, uma nova vertente do mercado começa a ser explorada pelos influenciadores e que vai muito além do número de seguidores nas redes sociais: se tornarem sócios do business.



Cada vez mais, influenciadores entendem que se tornaram mídia, portanto, tem a audiência. O mais justo, na sequência, é ser dono das empresas que vendem a própria imagem para o público, por meio de produtos, cursos, palestras e eventos.



Foi exatamente este olhar que fez Joel Jota, com seus mais de 5 milhões de seguidores somando todas as plataformas digitais, comprar parte da maior agência de influenciadores do Brasil e se tornar sócio da Non Stop Produções, ao lado de nomes como Whindersson Nunes, Kaká Diniz, João Kepler, Alex Monteiro, Douglas Nascimento e outros.



"Estou feliz por estar na Non Stop por vários motivos: o primeiro deles é que eu adoro os sócios, eles me ajudaram muito em vários momentos da minha vida. Segundo, porque eu acredito que posso contribuir e, terceiro, que a visão e missão da Non Stop de ser a maior empresa de influência do mundo, combina com os meus desejos e anseios", ressalta Joel Jota.



Além de ser do quadro societário, o maior treinador de Alta Performance do Brasil e ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, também é membro do casting de influenciadores da empresa e declara se tornar aluno dentro do próprio negócio: "Como eu trabalho no mercado da influência e venho crescendo cada vez mais, eu quis aprender com os melhores, me associar com os melhores e também contribuir com o que eu sei fazer", diz Joel Jota.



A oportunidade de se tornar sócio da Non Stop tem como principal objetivo potencializar o crescimento e o alcance da empresa, já que Joel Jota tem grande experiência com estratégias empresariais, já passou por empresas como Grupo Primo, foi coordenador geral do Instituto Neymar Jr, foi membro convidado em uma edição do Shark Tank Brasil, é investidor de Startups e tem um dos maiores grupos de influência de empresários, se tornando um forte nome na contribuição do board da empresa.



"É muito bom receber o Joel no time de sócios da Non Stop. Além de ser um grande empreendedor, ele tem ótima visão de mercado e de oportunidades e, com certeza, somará esforços e expertises para que possamos desenvolver ainda mais o marketing de influência no Brasil", reforça Janguiê Diniz, sócio e presidente do Conselho de Administração da .