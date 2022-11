Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos e moradoras da cidade do Rio de Janeiro - Divulgação/SPM-Rio

Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos e moradoras da cidade do Rio de JaneiroDivulgação/SPM-Rio

Publicado 30/11/2022 09:43

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abriu inscrições para as 3.754 vagas para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca. O prazo de inscrição termina em 11 de dezembro e pode ser feita gratuitamente nas Casas ou pela internet Além das 30 modalidades de cursos, também serão oferecidas oficinas de curta duração com diferentes temas, como: trancista, cuidadora de idosos, inglês, design de sobrancelhas, digital influencer, turismo comunitário, fotografia de celular para empreendedoras.As inscrições são para mulheres a partir de 16 anos e moradoras da cidade do Rio de Janeiro. Os cursos têm duração de três meses e as aulas começam em janeiro de 2023.No último fim de semana, mais de 800 mulheres do último ciclo de cursos se formaram pelas Casas da Mulher Carioca Tia Doca, de Madureira, e Dinah Coutinho, em Realengo. Todas recebem o certificado ao final dos cursos.