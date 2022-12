Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 15/12/2022 11:00

Desde o início da pandemia do coronavírus, em 2020, o mercado de criptoativos, especialmente os Non-Fungible Tokens (NFTs), tem se destacado como uma das principais apostas para o futuro.

A X Capital Bank é uma fintech inovadora que oferece a compra, venda e locação de criptoativos para pessoas interessadas nesse mercado.

Mas será que a X Capital Bank é confiável? Neste artigo, vamos analisar a fintech e tirar todas as suas dúvidas sobre ela. Acompanhe!

O que é a X Capital Bank – como funciona?

Como sabemos, no Brasil, as operações em Forex e Opções Binárias não são regulamentadas. Isso significa que qualquer empresa ou pessoa pode operar nesses mercados sem passar por nenhum tipo de controle ou fiscalização.

Diante disso, surgem muitas dúvidas sobre a confiabilidade da Fintech. Será que a X Capital Bank é confiável?

Para responder a essa pergunta, precisamos entender como funciona a X Capital

A empresa foi fundada em 2019, por Gutheryo Cavalcante, com o objetivo de democratizar o acesso às operações realizadas pelo mesmo em Mercado Descentralizado, como o de Opções Binárias e Câmbio.

Além disso, todos os clientes da X Capital têm acesso às informações sobre os riscos envolvidos nas negociações e às melhores práticas para minimizá-los.

Como dito, no Brasil, as operações em Forex e Opções Binárias não são regulamentadas, entretanto a X Capital Bank internacionaliza os recursos para efetuar as operações financeiras neste Mercado Descentralizado.

Ela é uma das poucas instituições que oferecem garantias reais para seus clientes.

Isso significa que, caso haja algum problema na execução das operações, a empresa poderá arcar com parte das responsabilidades, através do seu Fundo Garantidor

Um de seus principais diferenciais está no fato de que a X Capital não opera com capital de terceiros.

Afinal, com a celebração do contrato de Compra, Venda e Locação de Criptoativos os recursos passam a ser da X Capital Bank.

No momento em que os recursos são internacionalizados para o início das operações financeiras, ou seja, o capital passa a ser da fintech e no término da vigência contratual a empresa realiza a compra do criptoativo adquirido pelos seus clientes pelo valor originário do NFT (Non Fungible Token).



X Capital Bank: um modelo de negócio diferenciado

Em um mercado que possui cada vez mais ofertas de fintechs, é natural que os consumidores sejam cada vez mais cautelosos ao escolher em qual empresa investir.

Nesse sentido, a X Capital Bank se diferencia das demais ofertas do mercado ao disponibilizar publicamente seus documentos institucionais para que os clientes possam ter acesso ao Modelo de Negócio da empresa.

Com os documentos institucionais disponíveis, os clientes têm acesso completo a todos os detalhes do modelo de negócios da fintech, o que torna muito mais fácil compreender como ela funciona e quais são as suas vantagens.

Além disso, a X Capital é uma das poucas empresas do setor que realmente cumpre com todas as exigências regulatórias. Isso significa que ela está totalmente habilitada para operar no mercado e oferecer seus serviços de forma totalmente legal.

Por tudo isso, é possível concluir que a X Capital Bank é confiável, inovadora e extremamente transparente. Afinal, com essas informações é possível tomar decisões conscientes e bem-informadas.



As importantes empresas que fazem parte do grupo X Capital

Então, a X Capital Bank é confiável? Analisando a fintech de locação de criptoativos, é possível afirmar que sim.

Além da X Capital, a empresa também possui direitos sobre a X Capital Trade, uma plataforma focada na negociação de opções binárias, criptoativos e mercado de câmbio.

A X Capital Trade oferece aos seus clientes um ambiente seguro e intuitivo para realizarem suas operações.

A empresa está no mercado há mais de 4 anos e vem ganhando espaço como uma das líderes em mercados descentralizados.

Além disso, a X Capital Bank também oferece a seus clientes acesso à X Dreams, uma empresa inovadora que permite transformar ativos de baixa liquidez (como jóias, bens imobiliários e automóveis) em ativos digitais.

Por sua vez, isso permite que os clientes da empresa utilizem seu patrimônio físico, como imóveis ou veículos, como garantia para compras de NFTs (Non Fungible Tokens) na plataforma.

Com a X Dreams, os clientes da X Capital Bank podem facilmente diversificar suas carteiras e obter exposição a uma variedade de ativos digitais.

Por fim, a Blockchain Bank, que é um novo projeto em fase de testes, permitirá aos clientes gerirem os ganhos obtidos com suas operações através do sistema.

A Plataforma tem como objetivo simplificar o gerenciamento de capital para que os Clientes possam acompanhar de perto seus investimentos e tomar decisões mais acertadas.

X Capital Bank: os números que comprovam a confiabilidade da fintech

Desde sua criação, em 2019, a X Capital Bank tem demonstrado ser uma empresa sólida e confiável.

A eficiência das operações realizadas pela X Capital Bank fica ainda mais evidente quando comparada com outras instituições do mesmo segmento.

Nos últimos 11 meses, em 7 meses houveram mais resgates de valores de rendimento do que depósitos, o que comprova a eficácia das operações realizadas pela fintech.

Isso demonstra o comprometimento da empresa com seus clientes, além de reforçar a confiabilidade dos clientes na fintech.

Mas afinal, a X Capital Bank é confiável? Analisando a fintech de locação de criptoativos e seus balanços anuais, concluímos que sim, a empresa é confiável.

Em termos de rentabilidade, a empresa tem pago mais de 100 milhões de reais aos seus clientes desde o seu início. Isso mostra que a empresa é sólida e estável.

Também é importante mencionar que, hoje, a empresa já conta com mais de 6.500 clientes, espalhados em mais de 15 países, o que comprova a confiabilidade da marca.

Isso demonstra que a X Capital Bank é uma empresa saudável financeiramente e que pode oferecer um serviço de qualidade para seus clientes por um longo período de tempo.

X Capital Bank – oferece risco de esquemas?

Quando se trata de investimento, o maior receio das pessoas é caírem nas famosas “pirâmides financeiras”.

E de fato, o cuidado é essencial na hora de investir. Por isso, quanto mais informações você obtiver sobre uma empresa, melhor.

Pois esses esquemas geralmente acabam por colapsar quando o número de novos investidores diminui, uma vez que não há mais dinheiro para pagar os retornos prometidos.

Por isso, as pessoas que investem em pirâmides financeiras podem perder todo o seu dinheiro.

E sobre a X Capital Bank, não se preocupe, pois definitivamente não é uma pirâmide financeira.

Isso significa que ela não oferece um esquema de investimento em que os participantes recebem ganhos principalmente por meio do recrutamento de novos membros.

Em vez disso, a X Capital Bank é uma empresa legítima que oferece soluções tecnológicas inovadoras e rentáveis.

A X Capital Bank é regulamentada pela CVM?

Outro questionamento que pode levantar algumas dúvidas sobre a confiabilidade da empresa é que não existe ainda uma regulamentação específica para o Mercado Descentralizado (de câmbio, opções binárias e de criptoativos).

Afinal, se ela não está sob o controle da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), como podemos ter certeza de que os investimentos em criptoativos estão seguros?

Diante do cenário de ausência de regulamentação de criptoativos, a X Capital não está ferindo nenhuma norma ou lei quando de sua atuação junto ao Mercado Descentralizado, sendo assim, não está sob custódia da CVM, tampouco do Bacen (Banco Central).

Inclusive buscando maior celeridade, a fintech, é verificada e possui selo ativo no site Reclame Aqui, ou seja, não possui pendências financeiras.

Dessa forma, não há dúvidas de que é uma empresa confiável e seus investimentos estão seguros.

Considerações finais

Descomplicar o acesso ao mercado de criptoativos é, sem dúvidas, o principal objetivo da X Capital Bank fintech.

A empresa tem como principal produto a plataforma de locação de criptoativos (NFTs), que permite que seus usuários realizem a compra e venda de ativos digitais sem precisar passar pelas complexidades do mercado tradicional.

Isso significa que a X Capital Bank é confiável? Não há dúvidas! Com certeza! Seus balanços anuais mostram que a empresa é extremamente confiável, e seu modelo de negócio é baseado na transparência e na segurança.