Rio recebeu quase 1,2 milhão de turistas internacionais em 2023Divulgação

Publicado 02/02/2024 17:40

O Estado do Rio de Janeiro recebeu 1.192.814 turistas internacionais em 2023 e recuperou o patamar de 2019 (pré-pandemia), quando recebeu 1.252.267 visitantes estrangeiros. O ranking dos principais países emissores de turistas é liderado pela Argentina, com 30% das chegadas (397.763), seguido pelo Chile (215.409), em segundo,e os EUA (142.600) em terceiro.

De acordo com o Governo do Rio, para atrair de volta os visitantes houve investimento na recuperação de voos internacionais de importantes companhias aéreas, participação das principais feiras de turismo como a BTL (Lisboa), a Fitur (Madrid) e a ITB (Berlim), e também promoveu encontros com os trades turísticos de Nova York, Lisboa, Londres, Roma e Milão. O Estado também promoveu o retorno de grandes eventos e potencializou a divulgação das 12 regiões turísticas do RJ nos principais emissores de viajantes.

Na última semana, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, visitou uma das maiores feiras de turismo do Mundo, a Fitur, em Madrid (Espanha), onde participou de reuniões com companhias aéreas, operadores de turismo, e representantes da Organização Mundial do Turismo (OMT). Em 2023, mais de 270 mil europeus estiveram no Rio. "A perspectiva de 14 milhões de passageiros em 2024 no aeroporto internacional nos dá a esperança que teremos um ano ainda melhor que 2023", projeta Tutuca.

Confira o Top 12 de países emissores de turistas ao RJ:

1.⁠ ⁠Argentina - 397.763

2.⁠ ⁠Chile - 215.409

3.⁠ ⁠Estados Unidos - 142.600

4.⁠ ⁠França - 55.100

5.⁠ ⁠Reino Unido - 36.605

6.⁠ ⁠Portugal - 32.201

7.⁠ ⁠Colômbia - 28.804

8.⁠ ⁠Alemanha - 28.662

9.⁠ ⁠Uruguai - 25.064

10.⁠ ⁠Itália - 21.727

11.⁠ ⁠Peru - 19.678

12.Espanha - 19.168