'Nossas taxas de crescimento seguem na mesma velocidade', disse o CEO do Nubank - Divulgação / Nubank

'Nossas taxas de crescimento seguem na mesma velocidade', disse o CEO do NubankDivulgação / Nubank

Publicado 17/11/2024 07:48

O Nubank acaba de chegar a 100 milhões de clientes no Brasil e vê espaço para avançar ainda mais. A cada mês, o "roxinho" abre 1 milhão de novas contas no País em média, várias delas de pequenas empresas e de menores de idade, público em que chegou a 3,1 milhões de usuários sem nenhum marketing.

"Nosso negócio continua sendo um negócio de crescimento", afirma a CEO da fintech no País, Lívia Chanes à Coluna do Broadcast. Apesar da base representativa no Brasil, que responde pela maior parte da operação da fintech, a participação do Nubank em produtos como seguros, investimentos e no próprio crédito ainda é pequena, de menos de 1% dependendo do caso. Por isso, vê chances para avançar em frentes como crédito consignado e em segmentos como o de alta renda.



Mais de 1 milhão de clientes por mês



Apesar de reconhecer que em algum momento o número de novos clientes vai cair, Chanes ressalta que o ritmo de atração da empresa segue bastante alto. "Nossas taxas de crescimento seguem na mesma velocidade. Continuamos adicionando mais de 1 milhão de clientes novos por mês, e nosso custo de aquisição continua constante", afirma.



A executiva vê espaço para crescer em "bolsões" como as pequenas empresas e entre o público menor de idade. "Temos 17% dos CNPJs ativos do Brasil, então temos espaço para crescer, principalmente entre os microempreendedores", diz. "A procura tem sido tão grande [por contas para menores de idade] que é um produto em que devemos investir mais", acrescenta.



Customização

Neste sentido, ao atingir o patamar atual, o Nubank começa a migrar de um modelo único para todos os clientes rumo à customização, a exemplo dos pacotes de serviços Ultravioleta, para alta renda, e Nu+, para média renda, além de iniciativas para fortalecer o portfólio de pessoas jurídicas, de menores de idade e o crédito consignado.



Seguro

As seguradoras estão em fase de experimentação sobre a oferta de produtos para os proprietários de veículos elétricos no Brasil. "Os carros elétricos e híbridos têm características diferentes. A manutenção e a reparação desses veículos acabam sendo mais caras que as dos tradicionais. Essa diferença tem exigido certo esforço das seguradoras para entender como que essa frota se comporta do ponto de vista de seguro", disse o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), em Baku, no Azerbaijão.