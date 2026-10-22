INSS possui 23 Agências de Previdência Social que aceitam teleperícia no estado do RioRafa Neddermeyer / Agência Brasil
- Arraial do Cabo: Rua Benjamin Constant, 48, Centro, Arraial do Cabo - RJ, CEP 28930-000
- Barra do Piraí: Rua Aureliano Garcia, 212/222, Centro, Barra do Piraí - RJ, CEP 27135-400
- Belford Roxo: Av. Benjamin Pinto Dias, 561 / 895, Centro, Belford Roxo - RJ, CEP 26130-000
- Bom Jardim: Av. Venâncio Pereira Veloso, 62, Loja 2, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000
- Cabo Frio: Av. Nilo Peçanha, 57 / 271, Centro, Cabo Frio - RJ, CEP 28907-000
- Cantagalo: Av. Barão de Cantagalo, 100 / 118, Centro, Cantagalo - RJ, CEP 28500-000
- Casimiro de Abreu: Rua Domingos Bento de Barros, 67 (ou Av. Indaiasú, 25), Centro, Casimiro de Abreu - RJ, CEP 28860-000
- Duque de Caxias: Av. Nilo Peçanha, 782 / 995, Centro, Duque de Caxias - RJ, CEP 25010-144
- Itatiaia: Rua Ana Cristina, 150, Centro / Jardim Paineiras, Itatiaia - RJ, CEP 27580-000
- Maricá: Rua Domício da Gama, 115, Centro / Eldorado, Maricá - RJ, CEP 24900-815
- Miguel Pereira: Av. Marechal Rondon, 407 (acesso pela R. Machado Bittencourt), Centro / Vila Selma, Miguel Pereira - RJ, CEP 26900-000
- Miracema: Rua Marechal Floriano, 109, Centro / Morro do Demétrio, Miracema - RJ, CEP 28460-000
- Nova Iguaçu: Rua Estados Unidos, 300, Metrópole, Nova Iguaçu - RJ, CEP 26215-290
- Paraty: Rua Aldmar Gomes Duarte Coelho, 117, Centro / Parque Imperial, Paraty - RJ, CEP 23970-000
- Piraí: Rua Epitácio Campos, 15/20, Centro, Piraí - RJ, CEP 27175-000
- Porciúncula: Praça Santo Antônio, 35, Centro, Porciúncula - RJ, CEP 28390-000
- Rio Bonito: Av. Manoel Duarte, 715 (ou nº 132), Centro / Bela Vista, Rio Bonito - RJ, CEP 28800-000
- Rio de Janeiro - Barra da Tijuca: Av. Armando Lombardi, 385, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22640-020
- Rio de Janeiro - Copacabana: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1049, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22060-001
- São Fidélis: Av. Sete de Setembro, 443, Centro / Loteamento Santa Lúcia, São Fidélis - RJ, CEP 28400-000
- São Francisco de Itabapoana: Rodovia Afonso Celso (ou Av. Antônio Celso), 55, Centro, São Francisco de Itabapoana - RJ, CEP 28230-000
- São Pedro da Aldeia: Rua Francisco dos Santos Silva, 64/82, Centro, São Pedro da Aldeia - RJ, CEP 28940-000