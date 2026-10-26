Consórcio é formado por um grupo que contribui para um fundo responsável por contemplar os participantes - Magnific

Consórcio é formado por um grupo que contribui para um fundo responsável por contemplar os participantesMagnific

Publicado 26/10/2026 05:00





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Segundo dados da Associação Brasileira de Consórcios (Abac), a modalidade bateu recorde em agosto, com 13,55 milhões de participantes ativos. Desse total, consórcios de veículos leves (41,55%), imóveis (24,65%) e motos (24,58%) correspondiam à maior parte dos negócios. Em fatias menores, estão as opções por veículos pesados (6,91%), eletrônicos e outros bens duráveis (1,29%) e, por fim, serviços (1,02%).



No grupo de eletrônicos e outros, estão enquadrados todos os bens que não sejam imóveis ou veículos – podem entrar na lista celulares, computadores, eletrodomésticos, móveis, artigos de luxo e até mesmo painéis de energia solar.



No segmento de serviços, de acordo com informações divulgadas em abril pela Abac, os principais prêmios contemplados foram reformas residenciais (46,4%), cirurgias plásticas (11%), festas e eventos (7,4%), turismo e viagens (3,3%), outros serviços na área médica (2,4%) e educação (1,9%).



O economista da Abac Luiz Antonio Barbagallo destaca que a compra de um consórcio é vinculada ao segmento, e não a um bem específico. Ele reforça que não é possível utilizar a carta de crédito na aquisição de um item de outro grupo, mas que “você faz o que quiser com o crédito dentro do segmento”.



“Em um consórcio de veículo, você pode pegar qualquer veículo com sua carta de crédito – uma moto, um caminhão —, desde que seja automotor. No caso de ‘outros’, se você de início pegou um crédito para comprar um computador, não pode comprar uma moto. Mas você pode pegar esse crédito e comprar um celular, uma geladeira”, explica o porta-voz da associação.



Luiz Antonio Barbagallo, da ABAC, acredita que consórcios são opção para quem 'não é imediatista' Divulgação / ABAC

Por serem livres da cobrança de juros, os consórcios surgem como uma opção atrativa na hora de adquirir um veículo ou um imóvel. Apesar de esses serem os bens mais comuns para a modalidade de compra, o negócio pode contemplar desde itens variados até diferentes serviços.LEIA MAIS: Imóveis de leilão: conheça as vantagens e os riscos do negócio Segundo dados da Associação Brasileira de Consórcios (Abac), a modalidade bateu recorde em agosto, com 13,55 milhões de participantes ativos. Desse total, consórcios de veículos leves (41,55%), imóveis (24,65%) e motos (24,58%) correspondiam à maior parte dos negócios. Em fatias menores, estão as opções por veículos pesados (6,91%), eletrônicos e outros bens duráveis (1,29%) e, por fim, serviços (1,02%).No grupo de eletrônicos e outros, estão enquadrados todos os bens que não sejam imóveis ou veículos – podem entrar na lista celulares, computadores, eletrodomésticos, móveis, artigos de luxo e até mesmo painéis de energia solar.No segmento de serviços, de acordo com informações divulgadas em abril pela Abac, os principais prêmios contemplados foram reformas residenciais (46,4%), cirurgias plásticas (11%), festas e eventos (7,4%), turismo e viagens (3,3%), outros serviços na área médica (2,4%) e educação (1,9%).O economista da Abac Luiz Antonio Barbagallo destaca que a compra de um consórcio é vinculada ao segmento, e não a um bem específico. Ele reforça que não é possível utilizar a carta de crédito na aquisição de um item de outro grupo, mas que “você faz o que quiser com o crédito dentro do segmento”.“Em um consórcio de veículo, você pode pegar qualquer veículo com sua carta de crédito – uma moto, um caminhão —, desde que seja automotor. No caso de ‘outros’, se você de início pegou um crédito para comprar um computador, não pode comprar uma moto. Mas você pode pegar esse crédito e comprar um celular, uma geladeira”, explica o porta-voz da associação.

Para Barbagallo, os consórcios são indicados para quem “não é imediatista e se planeja”. “Se você está planejando fazer um curso no exterior daqui a um tempo ou se quer fazer uma festa para sua filha ou uma festa de casamento, o consórcio permite que você, com parcelas acessíveis, vá se planejando para realizar aquele sonho no futuro”, defende o economista da Abac.



Como funcionam os consórcios?







Por sua vez, o consórcio funciona como uma poupança coletiva, em que um grupo de pessoas ou empresas contribui periodicamente para um fundo responsável por contemplar todos os participantes por meio de uma carta de crédito no valor do bem ou serviço contratado. É importante destacar, entretanto, que embora não haja juros nos consórcios, existe a cobrança de uma taxa de administração, que é diluída nas parcelas.



Os consorciados não têm uma data específica para serem contemplados – a premiação pode ocorrer logo no início do contrato ou somente no fim dele. Mensalmente (ou em prazo acordado no contrato), a administradora sorteia um dos integrantes do grupo para receber a carta de crédito. Há também a possibilidade de realizar lances para antecipar a entrega do prêmio.



O consórcio foi a alternativa que viabilizou, anos atrás, a compra do primeiro carro zero quilômetro da família da microempresária Marly da Silva Rodrigues, hoje com 59 anos. Marly conta que ela e o marido optaram pela modalidade por não terem um montante para dar de entrada em um financiamento.



“A gente pagava o consórcio e todo mês dava um lance para tentar ser sorteado. E não demorou muito tempo e a gente logo foi sorteado”, relata.



Marly conseguiu comprar o primeiro carro zero quilômetro após entrar em consórcio Arquivo pessoal

Os consórcios, assim como os financiamentos, possibilitam a compra de um bem ou serviço mediante o pagamento de parcelas. A diferença principal é que o financiamento proporciona o objeto imediatamente e inclui o pagamento de juros.Por sua vez, o consórcio funciona como uma poupança coletiva, em que um grupo de pessoas ou empresas contribui periodicamente para um fundo responsável por contemplar todos os participantes por meio de uma carta de crédito no valor do bem ou serviço contratado. É importante destacar, entretanto, que embora não haja juros nos consórcios, existe a cobrança de uma taxa de administração, que é diluída nas parcelas.Os consorciados não têm uma data específica para serem contemplados – a premiação pode ocorrer logo no início do contrato ou somente no fim dele. Mensalmente (ou em prazo acordado no contrato), a administradora sorteia um dos integrantes do grupo para receber a carta de crédito. Há também a possibilidade de realizar lances para antecipar a entrega do prêmio.O consórcio foi a alternativa que viabilizou, anos atrás, a compra do primeiro carro zero quilômetro da família da microempresária Marly da Silva Rodrigues, hoje com 59 anos. Marly conta que ela e o marido optaram pela modalidade por não terem um montante para dar de entrada em um financiamento.“A gente pagava o consórcio e todo mês dava um lance para tentar ser sorteado. E não demorou muito tempo e a gente logo foi sorteado”, relata.

Depois da experiência positiva, mas com uma melhora nas condições financeiras, a microempresária passou a optar por financiamentos para comprar veículos. A decisão é principalmente justificada pelo recebimento imediato do bem. “A gente vai lá, dá um sinal e logo pega o carro. Por isso a gente não entra mais em consórcio. Mas acho muito válido para quem não tem dinheiro para dar de entrada”, avalia.



Planejamento e desistência







Isabel detalha que é necessário fazer um cálculo a longo prazo antes de entrar no negócio. Para evitar frustrações, o consorciado deve ter consciência de que pode ter que esperar bastante tempo para ser contemplado.



“Se você tem pressa, o consórcio não é o melhor caminho, porque você precisa ter tempo para contemplar ou precisa de tempo para juntar o dinheiro e dar um lance. A principal preocupação é não saber quando vai ser contemplado: pode ser tanto no primeiro mês, mas também pode ser no último”, diz a economista, que considera que o negócio pode ser “uma das melhores opções” caso haja tempo para se planejar.



Isabel Abreu diz que consorciado deve ter consciência de que pode esperar bastante tempo para ser contemplado Arquivo pessoal

A economista e planejadora financeira Isabel Abreu observa que os consórcios representam uma boa saída para fugir dos juros dos financiamentos e podem ser uma das soluções para quem tem dificuldade de economizar dinheiro por conta própria. Ela ressalta, no entanto, que o maior risco da modalidade envolve a falta de planejamento financeiro dos interessados.Isabel detalha que é necessário fazer um cálculo a longo prazo antes de entrar no negócio. Para evitar frustrações, o consorciado deve ter consciência de que pode ter que esperar bastante tempo para ser contemplado.“Se você tem pressa, o consórcio não é o melhor caminho, porque você precisa ter tempo para contemplar ou precisa de tempo para juntar o dinheiro e dar um lance. A principal preocupação é não saber quando vai ser contemplado: pode ser tanto no primeiro mês, mas também pode ser no último”, diz a economista, que considera que o negócio pode ser “uma das melhores opções” caso haja tempo para se planejar.





A ideia de entrar em um consórcio veio quando o estudante Jepherson Rodrigues, de 35 anos, decidiu comprar um automóvel sem enfrentar os juros do financiamento. “Eu já tinha uma vida, uma renda, e queria comprar um carro, mas o valor da prestação estava muito alto e tinha juros altos. E aí falei: ‘vou fazer um consórcio’”, conta.



Depois de alguns meses no negócio, com a chegada da pandemia de Covid-19, Jepherson se desequilibrou financeiramente e deixou de arcar com as prestações, quando já pagara cerca de R$ 5,6 mil em parcelas. Até hoje, ele não conseguiu reaver o valor investido.



“Foquei muito em saber como e quando iria tirar o carro e nas estratégias para tirar o carro mais rápido. Acabei não me informando da possibilidade de retirar o dinheiro no final [no caso da desistência]. Eu descobri muito tempo depois. Então acabou que ficou para trás mesmo”, relata.



Jepherson não conseguiu arcar com as prestações do consórcio de um carro Arquivo pessoal

A economista alerta, ainda, que se deve levar em conta que o preço do serviço ou do bem contratado pode subir mais do que o valor da carta vai ser corrigido. Ela também destaca a chance, em casos de desistência, de ficar muito tempo sem receber a devolução de valores já investidos – nessas situações, o dinheiro costuma ser reembolsado somente no final do grupo.A ideia de entrar em um consórcio veio quando o estudante Jepherson Rodrigues, de 35 anos, decidiu comprar um automóvel sem enfrentar os juros do financiamento. “Eu já tinha uma vida, uma renda, e queria comprar um carro, mas o valor da prestação estava muito alto e tinha juros altos. E aí falei: ‘vou fazer um consórcio’”, conta.Depois de alguns meses no negócio, com a chegada da pandemia de Covid-19, Jepherson se desequilibrou financeiramente e deixou de arcar com as prestações, quando já pagara cerca de R$ 5,6 mil em parcelas. Até hoje, ele não conseguiu reaver o valor investido.“Foquei muito em saber como e quando iria tirar o carro e nas estratégias para tirar o carro mais rápido. Acabei não me informando da possibilidade de retirar o dinheiro no final [no caso da desistência]. Eu descobri muito tempo depois. Então acabou que ficou para trás mesmo”, relata.





“Eu tentaria de novo estudando mais as regras do consórcio em que estiver entrando, antes de fechar o negócio, porque às vezes você vai na emoção. Você quer um bem, tem um sonho e acaba não vendo o que pode dar de errado naquilo”, alerta.



Por mais que a devolução de valores ocorra somente ao fim do grupo na maioria dos contratos, seguindo a regra do Banco Central, a advogada especialista em Direito do Consumidor Kelly Coelho ressalta que decisões na Justiça têm antecipado esse ressarcimento.



“O Banco Central prevê que você tem direito à devolução desse valor no término do contrato. Normalmente os contratos de consórcios têm essa previsão de que a devolução do valor vai ser feita ao final. Porém, o Judiciário já tem reconhecido a devolução desse valor logo após a desistência.”



Kelly Coelho afirma que decisões têm garantido devolução de valores a desistentes de consórcios Arquivo pessoal

O estudante comenta que ainda daria uma nova chance para os consórcios, mas que buscaria um valor de parcela mais baixo e avaliaria os riscos com mais cautela.“Eu tentaria de novo estudando mais as regras do consórcio em que estiver entrando, antes de fechar o negócio, porque às vezes você vai na emoção. Você quer um bem, tem um sonho e acaba não vendo o que pode dar de errado naquilo”, alerta.Por mais que a devolução de valores ocorra somente ao fim do grupo na maioria dos contratos, seguindo a regra do Banco Central, a advogada especialista em Direito do Consumidor Kelly Coelho ressalta que decisões na Justiça têm antecipado esse ressarcimento.“O Banco Central prevê que você tem direito à devolução desse valor no término do contrato. Normalmente os contratos de consórcios têm essa previsão de que a devolução do valor vai ser feita ao final. Porém, o Judiciário já tem reconhecido a devolução desse valor logo após a desistência.”

A advogada revela que o entendimento ocorre devido à longa duração de alguns contratos, como em casos de consórcios de imóveis com prazo de 300 meses, o equivalente a 25 anos.



“Em um consórcio de imóveis de 300 meses, você teria que esperar o final dos 300 meses para resgatar os valores que já haviam sido pagos. Por ser um tempo muito longo, muitas pessoas começaram a procurar o Judiciário por conta disso, e o Judiciário já tem reconhecido a devolução desses valores logo após o encerramento do contrato ou da rescisão motivada pela inadimplência”, explica.



O mercado de cartas de créditos contempladas



Além da negociação de cotas, outro mercado que envolve os consórcios é o da compra e venda de cartas de crédito contempladas. A transação permite ao vendedor receber uma margem de lucro, e ao comprador, o acesso antecipado ao bem ou serviço. Apesar dos possíveis ganhos, deve-se observar o risco de golpes nessa operação.

Para Isabel Abreu, a venda de cartas contempladas pode ser vantajosa, desde que o processo esteja alinhado com uma estratégia financeira.



“Você consegue ter o retorno mais rápido do seu dinheiro se você não for usar essa carta na compra do bem. Se você vender, consegue ter um retorno financeiro maior do que o investimento que você fez, a depender do tempo que você está nesse consórcio”, defende.



Ela comenta que a negociação de compra também pode ser positiva nos casos em que se deseja adquirir o bem ou serviço “com uma pressa muito grande” e se tenha os valores exigidos para a transação.



O economista da Abac avalia que o primeiro passo para fugir de golpes na hora de comprar uma carta contemplada é desconfiar de preços muito baixos. Ele também destaca que o processo precisa ter anuência da administradora do consórcio.



“Se vou vender uma carta de crédito, você não pode simplesmente chegar e me pagar. Você precisa entrar em contato com a administradora, ver se ela vai autorizar a venda – eles vão fazer uma análise de crédito do comprador – e depois ela faz a liberação”, explica Luiz Antonio Barbagallo.



O porta-voz da associação reforça o procedimento que um comprador deve adotar para evitar aborrecimentos. “Não há outra forma de saber se é golpe se você não entrar em contato com a administradora”, defende.



Legislação dos consórcios



A advogada Kelly Coelho explica que os consórcios são regidos por uma lei específica, a Lei n°11.795, de 2008, e que a legislação é complementada por regras do Banco Central. A especialista em Direito do Consumidor destaca que as administradoras têm o dever da transparência nos contratos, e devem operar sob as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).



“A empresa deve prever, já no início do contrato, qual vai ser a taxa de administração, se existe algum seguro contratado, como será o reajuste [do valor das parcelas e da carta de crédito]. Tudo tem que estar previsto no contrato”, argumenta.



Segundo a advogada, em casos de violação do contrato, o contratante deve notificar o contratado e pode recorrer a plataformas como o Consumidor.gov, canais de reclamações da empresa e os Procons. Além disso, recomenda a busca por orientação jurídica para observar eventuais cláusulas abusivas, se as ofertas estão sendo cumpridas e se há necessidade de abrir um ajuizamento contra a administradora.



Quais são as principais reclamações envolvendo consórcios?



Para mapear quais são as principais queixas dos consorciados, o DIA entrou em contato com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon-RJ).



A plataforma Consumidor.gov registra neste ano um aumento no número de reclamações relacionadas a consórcios. O sistema divide as queixas entre consórcios de imóveis e negócios de demais modalidades.



Reclamações sobre consórcios de imóveis no Consumidor.gov – Fonte: Senacon

- 2022: 1.042

- 2023: 1.243

- 2024: 1.245

- 2025: 2.461

- 2026 até setembro: 3.628

- Total no período: 9.619



Do total, as principais motivações foram: dificuldade ou atraso na devolução de valores/reembolso ou retenção de valores (17,63%); oferta ou serviço não cumprido ou publicidade/venda enganosa (11,96%); demanda não resolvida ou respondida no SAC (8,01%); e demora ou não entrega do produto (6,41%).



Reclamações sobre consórcios (exceto imóveis) no Consumidor.gov – Fonte: Senacon

- 2022: 3.552

- 2023: 3.373

- 2024: 3.323

- 2025: 6.482

- 2026 até setembro: 9.098

- Total no período: 25.828



Do total, as principais motivações foram: dificuldade ou atraso na devolução de valores/reembolso ou retenção de valores (15,71%); demora ou não entrega do produto (8,58%); oferta ou serviço não cumprido ou publicidade/venda enganosa (6,98%); e demanda não resolvida ou respondida no SAC (6,91%).



Já no Procon-RJ, foram registradas 412 reclamações relacionadas a consórcios entre 2022 e setembro deste ano.



Reclamações sobre consórcios no Procon-RJ – Fonte: Sedcon-RJ

- 2022: 49

- 2023: 81

- 2024: 81

- 2025: 106

- 2026 até setembro: 95

- Total no período: 412



Desse total, 78 queixas são referentes a consórcios de imóveis e 334 a outras modalidades de consórcio. Entre as principais reclamações estão: dificuldade ou atraso na devolução de valores e reembolso (24,6%); oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda ou publicidade enganosa (16%); dificuldade para alterar ou cancelar o contrato (7,9%); demandas não resolvidas ou respondidas fora do prazo pelo SAC (7,9%); e cobrança de taxas ou valores não previstos ou não informados (6,5%).



Cuidados antes de assinar o contrato



Luiz Antonio Barbagallo faz três recomendações principais para quem deseja entrar em um consórcio. A primeira delas é verificar se a administradora está regular. Em seguida, alerta para as “promessas fáceis” de que a contemplação acontecerá no primeiro mês de contrato: “isso pode acontecer, mas pode não acontecer”, argumenta. Por fim, o economista da Abac aconselha a leitura atenta do contrato.



Já Kelly Coelho orienta que se deve levar em conta os custos adicionais do contrato.



“As pessoas pensam: ‘vou fazer consórcio porque não tem a aplicação de juros sobre o produto’. O consórcio realmente não tem juros, mas tem uma taxa de administração e pode ter seguro e outros encargos. Então é necessário ver o custo efetivo daquele contrato”, defende a especialista em Direito do Consumidor.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Marlucio Luna