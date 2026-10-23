Sede do Rioprevidência, no Centro do Rio - Divulgação/Governo do Estado

Sede do Rioprevidência, no Centro do RioDivulgação/Governo do Estado

Publicado 23/10/2026 18:01

Cerca de 10.600 dos 18 mil aposentados e pensionistas, civis e militares com aniversário em outubro, ainda não realizaram a Prova de Vida Digital referente ao ciclo 2026/2027, informa o Rioprevidência. Segundo o fundo, até a última quinta-feira (22), o procedimento obrigatório não teve a maior parte dos beneficiários desse primeiro grupo regularizados. O prazo vai até 2 de novembro.

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A autarquia comunica também que o não cumprimento da exigência pode levar à suspensão do benefício, cujo restabelecimento depende da regularização da Prova de Vida. Caso o cidadão tenha o benefício pausado, quando for retornado, os valores serão retroativos e de acordo com o calendário de pagamentos do estado.

Como fazer a Prova de Vida

O procedimento pode ser realizado pelo celular, por meio do reconhecimento facial no aplicativo gov.br . Para utilizar essa modalidade, é necessário ter uma conta de nível Prata ou Ouro, com biometria facial habilitada. Ao realizar o reconhecimento facial, o aplicativo confirma que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios. Confira o passo a passo:

- Baixe e acesse o aplicativo gov.br;

- Faça o login no aplicativo;

- Na tela inicial, clique em "Serviços", e depois em "Prova de vida";

- Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a opção "Prova de vida pendente";

- Já em "Autorização", clique em "Autorizar";

- Sga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

- Após finalizar, clique em "OK".

Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado".

Dúvidas

Os beneficiários que precisarem de auxílio ou não conseguirem concluir o procedimento digital também podem buscar atendimento pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou presencialmente em uma das agências do Rioprevidência.

São elas localizadas no Centro do Rio de Janeiro, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema. Há postos de atendimento também na Polícia Civil – Centro do Rio (Rua da Relação 42), Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e DVP - Secretaria de Estado da Polícia Militar.

Para quem prefere telefone, a Rioprevidência mantém o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 0800-285-8191 ou pelo telefone (21) 3850-3350, este último, sujeito à cobrança da operadora telefônica.

Para mais informações, acesse o site http://www.rj.gov.br/rioprevidencia/provadevida2026

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.