O comprometimento da renda com dívidas no cartão aumentou em todas as faixas salariais - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O comprometimento da renda com dívidas no cartão aumentou em todas as faixas salariaisMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 27/10/2026 18:46

O número de brasileiros em situação de endividamento de risco chegou a 20,3 milhões em junho de 2026, alta de 75% em cinco anos, informou nesta terça-feira (27) o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (BC).

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O contingente representa 17% dos devedores do Sistema Financeiro Nacional. Diante do avanço do problema, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição pretende anunciar novas medidas para conter ofertas agressivas de crédito ainda este ano.



Principais números:

O contingente representa 17% dos devedores do Sistema Financeiro Nacional. Diante do avanço do problema, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição pretende anunciar novas medidas para conter ofertas agressivas de crédito ainda este ano.Principais números:

20,3 milhões: brasileiros em situação de endividamento de risco;



75%: crescimento do contingente entre junho de 2021 e junho de 2026;



17%: participação dos devedores de risco no sistema financeiro;



42%: comprometimento da renda com dívidas entre pessoas que ganham até dois salários mínimos;



15%: parcela da renda dessa faixa comprometida com dívidas no cartão de crédito;



18,6%: comprometimento total da renda entre quem ganha mais de dez salários mínimos.

BC prepara novas medidas



Segundo Galípolo, as próximas iniciativas devem priorizar consumidores que já utilizam o crédito rotativo do cartão ou apresentam atrasos significativos no pagamento das dívidas.



“Pretendemos adicionar medidas ainda este ano”, afirmou o presidente do BC. Ele destacou a preocupação com pessoas que já enfrentam juros elevados e dificuldades financeiras.



Galípolo também apontou o crescimento de modalidades de crédito sem garantia, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal não consignado, mesmo em um cenário de juros elevados.



“A preocupação que existe é nessas modalidades, em que estamos assistindo crescimento de maneira pouco sensível a preço”, disse.



Quem está em risco



Para classificar um consumidor como endividado de risco, o BC considera quatro critérios. É necessário atender a pelo menos dois deles:



Atraso superior a 90 dias no pagamento de parcelas de crédito;



Comprometimento de mais de 50% da renda mensal com dívidas;



Uso simultâneo de cheque especial, crédito pessoal sem consignação e crédito rotativo;



Renda restante, após o pagamento das dívidas, abaixo da linha de pobreza.



A classificação não significa que todos os 20,3 milhões de brasileiros estejam inadimplentes, mas indica maior vulnerabilidade financeira.



O relatório do BC mostra ainda que o comprometimento da renda com dívidas no cartão aumentou em todas as faixas salariais. Entre os que recebem até dois salários mínimos, grupo que reúne 61,2 milhões de pessoas, o comprometimento total chegou a 42% da renda em junho de 2026.



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