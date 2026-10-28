Contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programa - Arquivo / Agência Brasil

Contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programaArquivo / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 07:50

A Prefeitura do Rio inicia, nesta quarta-feira (28), o programa Carioca em Dia 2026, que oferece descontos de até 80% em multas e juros de dívidas inscritas em dívida ativa. A iniciativa contempla débitos tributários, como IPTU, ISS, ITBI e taxas municipais, além de dívidas não tributárias, incluindo multas urbanísticas, ambientais, de postura e aplicadas pelo Procon Carioca.





Os contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programa. Os percentuais de desconto variam de acordo com o ano em que a dívida foi inscrita em dívida ativa e a modalidade de pagamento escolhida. É possível quitar os débitos à vista ou optar pelo parcelamento em até 12 vezes, com reduções diferentes conforme a forma de pagamento.



As maiores reduções são destinadas aos débitos inscritos até 2018. Nesses casos, o desconto sobre multas e acréscimos moratórios (valores cobrados pelo atraso no pagamento de uma dívida) chega a 80% para quem quitar o valor integralmente. Já os contribuintes que preferirem parcelar poderão obter abatimento de 70% para pagamentos divididos em até seis vezes. Para quem optar por um prazo maior, de até 12 parcelas, a redução será de 60%.



Os débitos inscritos entre 2019 e 2021 também estão contemplados pelo programa, mas contam com percentuais de desconto menores. Para essa faixa, o abatimento é de 60% no pagamento à vista. No parcelamento em até seis vezes, a redução chega a 50%, enquanto os contribuintes que dividirem o valor em até 12 parcelas terão desconto de 45% sobre multas e acréscimos moratórios.



Para as dívidas mais recentes, inscritas entre 2022 e 2026, os abatimentos são de 40% para quem realizar o pagamento integral. Caso o contribuinte escolha parcelar o débito em até seis vezes, o desconto será de 35%. Já para pagamentos divididos em até 12 parcelas, a redução prevista é de 30%.



Dessa forma, o percentual de abatimento depende tanto do período em que a dívida foi inscrita em dívida ativa quanto da escolha entre o pagamento à vista e o parcelamento. Em todas as faixas previstas pelo Carioca em Dia 2026, a quitação integral oferece o maior percentual de desconto, enquanto os parcelamentos contam com reduções menores. LEIA MAIS! Número de superendividados no Brasil cresceu 75% em cinco anos, diz BC Os contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programa. Os percentuais de desconto variam de acordo com o ano em que a dívida foi inscrita em dívida ativa e a modalidade de pagamento escolhida. É possível quitar os débitos à vista ou optar pelo parcelamento em até 12 vezes, com reduções diferentes conforme a forma de pagamento.As maiores reduções são destinadas aos débitos inscritos até 2018. Nesses casos, o desconto sobre multas e acréscimos moratórios (valores cobrados pelo atraso no pagamento de uma dívida) chega a 80% para quem quitar o valor integralmente. Já os contribuintes que preferirem parcelar poderão obter abatimento de 70% para pagamentos divididos em até seis vezes. Para quem optar por um prazo maior, de até 12 parcelas, a redução será de 60%.Os débitos inscritos entre 2019 e 2021 também estão contemplados pelo programa, mas contam com percentuais de desconto menores. Para essa faixa, o abatimento é de 60% no pagamento à vista. No parcelamento em até seis vezes, a redução chega a 50%, enquanto os contribuintes que dividirem o valor em até 12 parcelas terão desconto de 45% sobre multas e acréscimos moratórios.Para as dívidas mais recentes, inscritas entre 2022 e 2026, os abatimentos são de 40% para quem realizar o pagamento integral. Caso o contribuinte escolha parcelar o débito em até seis vezes, o desconto será de 35%. Já para pagamentos divididos em até 12 parcelas, a redução prevista é de 30%.Dessa forma, o percentual de abatimento depende tanto do período em que a dívida foi inscrita em dívida ativa quanto da escolha entre o pagamento à vista e o parcelamento. Em todas as faixas previstas pelo Carioca em Dia 2026, a quitação integral oferece o maior percentual de desconto, enquanto os parcelamentos contam com reduções menores.

Como aderir ao Carioca em Dia





O prazo para participar da iniciativa termina em 18 de dezembro. Por isso, os interessados devem observar as condições previstas para a modalidade de pagamento escolhida e realizar os procedimentos necessários para confirmar a adesão ao programa.



A prefeitura alerta que a emissão da guia, por si só, não é suficiente para concluir o processo. No caso do pagamento à vista, a adesão só é confirmada após a emissão e o pagamento do documento até a data de vencimento. Assim, o contribuinte precisa efetuar o pagamento dentro do prazo indicado na guia para garantir a participação no programa.



Já para quem optar pelo parcelamento, a adesão é efetivada após o pagamento da primeira prestação. A partir disso, é importante que o contribuinte fique atento às condições de pagamento para manter a regularização dos débitos, respeitando os vencimentos estabelecidos.



O Carioca em Dia 2026 abrange dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, com condições de desconto definidas conforme o período de inscrição e a forma de quitação. Os percentuais oferecidos podem chegar a 80% sobre multas e acréscimos moratórios, no caso dos débitos mais antigos pagos integralmente. Os contribuintes que desejam regularizar a situação podem emitir as guias para pagamento à vista ou parcelado pela internet, no site cariocaemdia.prefeitura.rio . Também é possível realizar o procedimento presencialmente em um dos postos de atendimento da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio.O prazo para participar da iniciativa termina em 18 de dezembro. Por isso, os interessados devem observar as condições previstas para a modalidade de pagamento escolhida e realizar os procedimentos necessários para confirmar a adesão ao programa.A prefeitura alerta que a emissão da guia, por si só, não é suficiente para concluir o processo. No caso do pagamento à vista, a adesão só é confirmada após a emissão e o pagamento do documento até a data de vencimento. Assim, o contribuinte precisa efetuar o pagamento dentro do prazo indicado na guia para garantir a participação no programa.Já para quem optar pelo parcelamento, a adesão é efetivada após o pagamento da primeira prestação. A partir disso, é importante que o contribuinte fique atento às condições de pagamento para manter a regularização dos débitos, respeitando os vencimentos estabelecidos.O Carioca em Dia 2026 abrange dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, com condições de desconto definidas conforme o período de inscrição e a forma de quitação. Os percentuais oferecidos podem chegar a 80% sobre multas e acréscimos moratórios, no caso dos débitos mais antigos pagos integralmente.