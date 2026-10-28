Feira terá opções para diferentes perfis de investidores - Divulgação

Feira terá opções para diferentes perfis de investidoresDivulgação

Publicado 28/10/2026 12:32 | Atualizado 28/10/2026 12:33

A 19ª edição da Expo Franchising ABF Rio será realizada entre os dias 5 e 7 de novembro, no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento reunirá cerca de 100 marcas de franquias e tem expectativa de receber mais de 15 mil visitantes interessados em abrir o próprio negócio ou investir no setor.

Considerada a segunda maior feira de franquias do Brasil, a iniciativa ocorre em um momento de crescimento do franchising no país. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou mais de R$ 149 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos 12 meses encerrados em junho, a receita chegou a R$ 314 bilhões, também com crescimento de 9,7%.

O avanço acompanha o aumento da abertura de empresas no país. Dados do Sebrae apontam que mais de 1,59 milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs) foram registrados entre janeiro e abril de 2026, quase 15% a mais do que no mesmo intervalo de 2025.

A feira terá opções para diferentes perfis de investidores, com modelos de negócio que vão desde operações home based, com investimento inferior a R$ 10 mil, até lojas que podem exigir aportes iniciais superiores a R$ 2 milhões.



Entre os segmentos previstos estão alimentação, saúde e beleza, educação, tecnologia, turismo e limpeza. As alternativas incluem lojas físicas, quiosques e negócios que podem ser administrados de casa.

Para participar, os interessados podem adquirir ingressos pela plataforma Sympla

Setor de franquias cresce no Rio

No Estado do Rio de Janeiro, o faturamento das franquias alcançou aproximadamente R$ 13,7 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 9,3% na comparação com os seis primeiros meses do ano passado. O número de operações também avançou, com alta de 1,5%, chegando a 18.887 unidades, segundo dados da ABF.



Para o presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, o crescimento do empreendedorismo aumenta a procura por modelos de negócios estruturados, como as franquias.



“Quando vemos mais brasileiros formalizando negócios e, ao mesmo tempo, o franchising crescendo de maneira consistente, fica evidente que existe um público procurando modelos capazes de unir uma marca consolidada, conhecimento de mercado e suporte à gestão”, afirma.



Segundo Nascimento, a feira permite que potenciais investidores conheçam diferentes redes, comparem formatos de operação e avaliem as condições necessárias para abrir uma unidade.

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