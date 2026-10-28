Vendas do varejo alimentar brasileiro cresceram 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior - Arquivo / Agência Brasil

Vendas do varejo alimentar brasileiro cresceram 6,3% em relação ao mesmo período do ano anteriorArquivo / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 14:26

proibição das apostas virtuais no Brasil tem contribuído para o aumento do consumo nos lares brasileiros, segundo estudos da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O levantamento aponta crescimento nas vendas de supermercados, atacarejos, mercearias e outros formatos do varejo alimentar nas semanas posteriores à publicação da Medida Provisória 1.394/2026, em 25 de setembro.





O avanço foi observado principalmente na cesta de produtos essenciais, que inclui itens como arroz, óleo, macarrão e café. Na semana de 5 a 11 de outubro, o varejo alimentar registrou crescimento de 6,5% em todo o país, em comparação com o mesmo período do ano anterior.



Na análise regional, o Sul e a área que compreende Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro apresentaram as maiores altas, ambas de 10,6%. O Nordeste registrou crescimento de 6,5%, enquanto o interior de São Paulo teve avanço de 5,6%. LEIA MAIS! Feira de franquias no Rio reúne oportunidades para quem deseja empreender O avanço foi observado principalmente na cesta de produtos essenciais, que inclui itens como arroz, óleo, macarrão e café. Na semana de 5 a 11 de outubro, o varejo alimentar registrou crescimento de 6,5% em todo o país, em comparação com o mesmo período do ano anterior.Na análise regional, o Sul e a área que compreende Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro apresentaram as maiores altas, ambas de 10,6%. O Nordeste registrou crescimento de 6,5%, enquanto o interior de São Paulo teve avanço de 5,6%.

Varejo alimentar mantém crescimento na segunda semana

O desempenho positivo continuou na semana de 12 a 18 de outubro. Segundo a Abras, as vendas do varejo alimentar brasileiro cresceram 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A Região Sul permaneceu na liderança, com alta de 9%. Em seguida, aparecem Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro, com crescimento de 7,1%, e a Região Metropolitana do Rio, com avanço de 6%.



O interior de São Paulo manteve o índice de crescimento de 5,6%, enquanto a Região Metropolitana de São Paulo acelerou o ritmo, passando de 1,2% para 5,5%. O Nordeste registrou alta de 4,5%, e o Centro-Oeste, de 3,5%.



Os dados mostram que o crescimento do consumo se manteve em diferentes regiões do país durante as duas semanas analisadas, com destaque para os produtos essenciais e para a continuidade do avanço nas vendas do setor.

Transações via Pix também apresentaram queda

Os resultados do varejo alimentar foram associados a dados públicos do Banco Central do Brasil referentes às transações realizadas por meio do Pix. Segundo informações mencionadas pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o número de transações teria registrado uma redução imediata de 10% após a proibição das bets.

Com o passar do tempo, essa queda teria sido parcialmente reduzida, mas o indicador ainda apresentaria um recuo de 7%. Os dados foram utilizados pela entidade para estabelecer uma relação entre as mudanças observadas nas transações via Pix e o comportamento financeiro dos consumidores após a restrição às apostas virtuais.