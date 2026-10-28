Lojistas precisam emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho nos Feriados - Foto: Divulgação

Lojistas precisam emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho nos FeriadosFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 19:47

Estabelecimentos comerciais da cidade do Rio de Janeiro estão autorizados a funcionar na próxima segunda-feira, 2 de novembro, feriado nacional do Dia de Finados. A decisão sobre a abertura dos pontos de venda, bem como a definição da grade horária de atendimento ao público, cabe a cada empresa.

Para convocar trabalhadores no feriado, os lojistas precisam emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho nos Feriados. O documento obrigatório lista os colaboradores escalados para o plantão e exige validação conjunta do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SECRJ).



A emissão do comprovante é realizada eletronicamente pelos próprios estabelecimentos comerciais, dispensando deslocamento presencial até a sede das entidades representativas. O procedimento ocorre pelo portal do SindilojasRio, no setor destinado à central de serviços digitais, no qual os dados da empresa e a listagem da equipe de trabalho são informados.



O regramento trabalhista prevê exceção para as lojas operadas exclusivamente pelos proprietários ou sócios cadastrados: sem a presença de empregados sob regime de contratação convencional, a emissão do termo sindical não é exigida.

Nos casos em que houver convocação de funcionários, a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria estabelece um limite máximo de seis horas de expediente no feriado. A formalização prévia do documento visa garantir o cumprimento das exigências laborais e resguardar os estabelecimentos de penalidades administrativas e multas aplicadas pela fiscalização.



Os comerciantes que precisarem de orientações adicionais sobre os procedimentos de homologação podem entrar em contato pelos telefones (21) 2217-5000 e (21) 2217-5037, ou pelo canal de mensagens via WhatsApp no número (21) 98552-1822.

Palestra sobre escala 6x1

O SindilojasRio e o CDLRio realizarão, no dia 9 de novembro, às 10h, a palestra ''O fim da jornada 6×1 – Impactos e perspectivas para empresas''. O evento é destinado aos empresários lojistas, gestores de RH, advogados trabalhistas e profissionais de contabilidade.



A palestra será realizada pelo juiz trabalhista Marcelo Moura, da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-7). Doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Moura foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no biênio 2024–2025 e atua como professor e coordenador acadêmico de cursos de extensão e pós-graduação.



Ele vai abordar as mudanças aprovadas, seus efeitos nas relações de trabalho e os desafios que as empresas enfrentarão para reorganizar jornadas, escalas e equipes. O magistrado também analisará os impactos sobre a operação dos estabelecimentos, os custos, a produtividade e o cumprimento da legislação trabalhista.



A entrada é franca e acontecerá no auditório do SindilojasRio, na Rua da Quitanda, 3/ 10º andar, Centro do Rio.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.