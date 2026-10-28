Lojistas precisam emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho nos FeriadosFoto: Divulgação
A emissão do comprovante é realizada eletronicamente pelos próprios estabelecimentos comerciais, dispensando deslocamento presencial até a sede das entidades representativas. O procedimento ocorre pelo portal do SindilojasRio, no setor destinado à central de serviços digitais, no qual os dados da empresa e a listagem da equipe de trabalho são informados.
O regramento trabalhista prevê exceção para as lojas operadas exclusivamente pelos proprietários ou sócios cadastrados: sem a presença de empregados sob regime de contratação convencional, a emissão do termo sindical não é exigida.
Os comerciantes que precisarem de orientações adicionais sobre os procedimentos de homologação podem entrar em contato pelos telefones (21) 2217-5000 e (21) 2217-5037, ou pelo canal de mensagens via WhatsApp no número (21) 98552-1822.
Palestra sobre escala 6x1
A palestra será realizada pelo juiz trabalhista Marcelo Moura, da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-7). Doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Moura foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no biênio 2024–2025 e atua como professor e coordenador acadêmico de cursos de extensão e pós-graduação.
Ele vai abordar as mudanças aprovadas, seus efeitos nas relações de trabalho e os desafios que as empresas enfrentarão para reorganizar jornadas, escalas e equipes. O magistrado também analisará os impactos sobre a operação dos estabelecimentos, os custos, a produtividade e o cumprimento da legislação trabalhista.