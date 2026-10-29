Comércio da cidade do Rio de Janeiro estima um avanço de 3% nas vendas para o HalloweenArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
A pesquisa reuniu empresários distribuídos pelas zonas Norte, Centro, Sul, Oeste e Sudoeste da cidade, contemplando segmentos diretamente como artigos de festas, artigos de decoração, cosméticos e maquiagem, vestuário, fantasias e acessórios.
Segundo os dados, a expectativa para o valor médio individual é ficar entre R$ 100 e R$ 200 por consumidor, patamar próximo ao verificado no ano anterior. Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito parcelado é apontado como a principal escolha esperada pelos lojistas, seguido pelo cartão de débito, pelas transferências via Pix e o pagamento em dinheiro.
Em relação as vendas, os estabelecimentos da Zona Norte despontam na liderança com 29% das estimativas de vendas, seguidos de perto pelo Centro com 27% e pela Zona Sul com 23%. Mais atrás no volume projetado aparecem os comércios da Zona Oeste, com 11%, e da região Sudoeste, com 10%.
O presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que, para aproveitar as oportunidades criadas pela data, os lojistas prepararam uma série de ações, como promoções, facilidades de pagamento e descontos.
“O comércio está oferecendo condições para estimular os consumidores a aproveitarem os festejos sem extrapolar seus orçamentos. Além da oportunidade para o comércio de incrementar as vendas, o Halloween é uma boa chance para se aproximar dos clientes, por meio do lado lúdico da data”, explica Gonçalves.