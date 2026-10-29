Comércio da cidade do Rio de Janeiro estima um avanço de 3% nas vendas para o Halloween - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Comércio da cidade do Rio de Janeiro estima um avanço de 3% nas vendas para o HalloweenArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/10/2026 15:56

comércio da cidade do Rio de Janeiro estima um avanço de 3% nas vendas para o Halloween, celebrado neste sábado (31), na comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção faz parte de levantamento conjunto realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que consultou 250 comerciantes da capital fluminense.

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A pesquisa reuniu empresários distribuídos pelas zonas Norte, Centro, Sul, Oeste e Sudoeste da cidade, contemplando segmentos diretamente como artigos de festas, artigos de decoração, cosméticos e maquiagem, vestuário, fantasias e acessórios.



Segundo os dados, a expectativa para o valor médio individual é ficar entre R$ 100 e R$ 200 por consumidor, patamar próximo ao verificado no ano anterior. Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito parcelado é apontado como a principal escolha esperada pelos lojistas, seguido pelo cartão de débito, pelas transferências via Pix e o pagamento em dinheiro.



Em relação as vendas, os estabelecimentos da Zona Norte despontam na liderança com 29% das estimativas de vendas, seguidos de perto pelo Centro com 27% e pela Zona Sul com 23%. Mais atrás no volume projetado aparecem os comércios da Zona Oeste, com 11%, e da região Sudoeste, com 10%.



O presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que, para aproveitar as oportunidades criadas pela data, os lojistas prepararam uma série de ações, como promoções, facilidades de pagamento e descontos.



“O comércio está oferecendo condições para estimular os consumidores a aproveitarem os festejos sem extrapolar seus orçamentos. Além da oportunidade para o comércio de incrementar as vendas, o Halloween é uma boa chance para se aproximar dos clientes, por meio do lado lúdico da data”, explica Gonçalves.

A pesquisa reuniu empresários distribuídos pelas zonas Norte, Centro, Sul, Oeste e Sudoeste da cidade, contemplando segmentos diretamente como artigos de festas, artigos de decoração, cosméticos e maquiagem, vestuário, fantasias e acessórios.Segundo os dados, a expectativa para o valor médio individual é ficar entre R$ 100 e R$ 200 por consumidor, patamar próximo ao verificado no ano anterior. Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito parcelado é apontado como a principal escolha esperada pelos lojistas, seguido pelo cartão de débito, pelas transferências via Pix e o pagamento em dinheiro.Em relação as vendas, os estabelecimentos da Zona Norte despontam na liderança com 29% das estimativas de vendas, seguidos de perto pelo Centro com 27% e pela Zona Sul com 23%. Mais atrás no volume projetado aparecem os comércios da Zona Oeste, com 11%, e da região Sudoeste, com 10%.O presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que, para aproveitar as oportunidades criadas pela data, os lojistas prepararam uma série de ações, como promoções, facilidades de pagamento e descontos.“O comércio está oferecendo condições para estimular os consumidores a aproveitarem os festejos sem extrapolar seus orçamentos. Além da oportunidade para o comércio de incrementar as vendas, o Halloween é uma boa chance para se aproximar dos clientes, por meio do lado lúdico da data”, explica Gonçalves.

Abertura de lojas no feriado

Estabelecimentos comerciais da cidade do Rio de Janeiro estão autorizados a funcionar na próxima segunda-feira, 2 de novembro, feriado do Dia de Finados . A decisão sobre a abertura dos pontos de venda, bem como a definição da grade horária de atendimento ao público, cabe a cada empresa.

Para convocar trabalhadores no feriado, os comerciantes precisam emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho nos Feriados. O documento obrigatório lista os colaboradores escalados para o plantão e exige validação conjunta do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SECRJ).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.