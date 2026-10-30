População desocupada diminuiu 4% na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

População desocupada diminuiu 4% na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões)Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/10/2026 11:49

A taxa de desocupação para o terceiro trimestre caiu para 5,2%, a menor já registrada para esse período desde 2012. O desemprego era de 5,4% no segundo trimestre deste ano e de 5,6% no terceiro trimestre de 2025.





Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A população desocupada (5,6 milhões) diminuiu 4% (menos 234 mil pessoas) na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões). Em comparação com igual trimestre do ano anterior (6 milhões), houve queda de 6,9% (menos 417 mil pessoas). LEIA MAIS! Chuvas fortes predominam nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A população desocupada (5,6 milhões) diminuiu 4% (menos 234 mil pessoas) na comparação com o trimestre de abril a junho (5,9 milhões). Em comparação com igual trimestre do ano anterior (6 milhões), houve queda de 6,9% (menos 417 mil pessoas).

População ocupada

A população ocupada, que totaliza 103,6 milhões de pessoa, foi a maior da série histórica, com alta de 0,6% no trimestre (mais 581 mil) e aumento de 1,2% no ano (mais 1,2 milhão).



O nível da ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – também foi recorde, ao alcançar 59%. Além disso, houve variação de 0,2 pontos percentuais frente ao trimestre anterior (58,8%) e estabilidade em relação a igual trimestre do ano anterior (58,7%).

Informalidade

Apesar da redução do desemprego e do crescimento da população ocupada, a taxa de informalidade apresentou uma leve variação positiva. No terceiro trimestre, 37,5% dos trabalhadores ocupados estavam na informalidade, o equivalente a 38,8 milhões de pessoas.



No trimestre anterior, o percentual era de 37,4%, com 38,6 milhões de trabalhadores informais. Já na comparação com o mesmo período de 2025, quando a taxa chegou a 37,8%, houve uma redução de 0,3 ponto percentual. Na ocasião, o contingente de trabalhadores informais era de 38,7 milhões.

Rendimento

O rendimento real habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.790 no terceiro trimestre. Segundo o IBGE, o valor permaneceu estável em relação aos três meses anteriores, mas apresentou crescimento de 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em valores absolutos, o aumento anual foi de R$ 131.



A massa de rendimento real habitual, que corresponde à soma dos rendimentos recebidos pelos trabalhadores, também alcançou o maior valor da série histórica. O indicador chegou a R$ 387,5 bilhões, com crescimento de 1,5% em relação ao trimestre anterior, o equivalente a R$ 5,6 bilhões a mais.



Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, a massa de rendimento real habitual apresentou crescimento de 4,7%, o que representa um acréscimo de R$ 17,5 bilhões. Com isso, o indicador, que já havia registrado alta na comparação trimestral, manteve a trajetória de crescimento também no comparativo anual, alcançando o maior valor de toda a série histórica, com R$ 387,5 bilhões.

