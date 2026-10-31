Interessados já podem acessar o guia de forma on-lineDivulgação / Reprodução
A iniciativa visa a preparar o comércio para o cronograma de transição das regras trabalhistas, que terá duas fases, sem redução de salários. A primeira etapa tem início em 16 de dezembro de 2026, com o limite semanal reduzido de 44 para 42 horas e a garantia de dois dias de repouso remunerado. Já a segunda, começa em 16 de dezembro de 2027, fixando o teto definitivo da jornada em 40 horas semanais.
Entre os pontos que exigem atenção está a organização das jornadas durante o período de transição. Uma empresa que opte por distribuir as 42 horas semanais em cinco dias, por exemplo, terá uma jornada diária de 8 horas e 24 minutos. O guia alerta que os 24 minutos excedentes à oitava hora só poderão ser considerados jornada normal mediante autorização expressa em convenção ou acordo coletivo válido. Caso contrário, poderão ser caracterizados como horas extras.
A publicação também trata dos contratos de 36 horas semanais; da organização dos dois dias de repouso, sendo um deles preferencialmente aos domingos; do controle de ponto; e do banco de horas. Outro aspecto abordado são os possíveis reflexos da mudança nos cálculos de remuneração, especialmente para trabalhadores comissionistas e aqueles que recebem parcelas variáveis.
O SindilojasRio recomenda que as empresas comecem desde já a mapear os contratos e as jornadas praticadas, examinem as convenções e os acordos coletivos aplicáveis e planejem a reorganização das escalas. A revisão das regras internas e a formalização de eventuais alterações contratuais também são medidas importantes para reduzir riscos e evitar passivos trabalhistas.
A cartilha apresenta ainda situações específicas e regimes de trabalho que demandam análise própria, reforçando que a adequação deve considerar as características de cada empresa e as normas coletivas aplicáveis. O objetivo é oferecer aos lojistas informação para que possam se preparar com antecedência, avaliar alternativas e conduzir a transição com segurança jurídica e previsibilidade.
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