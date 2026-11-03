Copom deve manter Selic em 13,75% e mercado imobiliário mira 2027 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Copom deve manter Selic em 13,75% e mercado imobiliário mira 2027Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 03/11/2026 17:19 | Atualizado 03/11/2026 18:13

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central começa nesta terça-feira (3) sua 282ª reunião, a primeira após as eleições. A expectativa da maior parte do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça em 13,75% ao ano. O anúncio será feito na quarta-feira (4), a partir das 18h30.

A possibilidade de uma nova redução perdeu força nos últimos dias. Depois de cinco cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual desde março, a expectativa de parte dos investidores era de que a taxa chegasse a 13,50%. Entretanto, contratos de opções negociados na B3 mostram que 68,86% dos players do mercado apostam na manutenção. Já a parcela que esperava um corte de 0,25 ponto caiu de 76%, antes do segundo turno das eleições, para 28%.



O Itaú e a Warren também revisaram suas projeções e passaram a considerar a interrupção do ciclo de reduções. Entre os motivos apontados estão o agravamento das incertezas nos cenários interno e externo e o risco de desancoragem das expectativas de inflação.



Crédito imobiliário mantém ritmo de crescimento



Mesmo com os juros elevados, o mercado imobiliário apresenta resultados positivos. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos somaram R$ 180,9 bilhões no primeiro semestre, crescimento de 23% em relação aos seis primeiros meses de 2025. No período, mais de 850 mil imóveis foram financiados.



Em agosto, as operações com recursos da poupança, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), alcançaram R$ 16,97 bilhões, alta de 46,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.



Diante dos resultados, a Abecip elevou a estimativa de crescimento do crédito imobiliário em 2026 para 25%, com aproximadamente R$ 411 bilhões em concessões. Para o SBPE, a projeção é de R$ 185 bilhões, avanço de 18%.



Segundo Luccas Isnard, CEO da Vizu Imobiliária Boutique, os números indicam que a procura por imóveis continua consistente, apesar do custo do financiamento.



“O setor tem mostrado capacidade de adaptação às condições econômicas. Existe uma demanda que continua ativa, especialmente nos segmentos em que o comprador possui maior planejamento financeiro. No entanto, a disponibilidade de crédito e o custo do financiamento seguem sendo fatores determinantes para a concretização dos negócios”, afirma.

Financiamentos apresentam diferenças entre modalidades

O desempenho, porém, varia conforme a origem dos recursos. Em setembro, os financiamentos com dinheiro da poupança somaram R$ 13,62 bilhões, recuo de 13,7% em relação ao mesmo período de 2025. Apesar da queda, o acumulado entre janeiro e setembro chegou a R$ 146,1 bilhões, crescimento de 30,3% na comparação anual.



Já as operações realizadas com recursos livres totalizaram R$ 1,64 bilhão em setembro, retração de 60,6% frente ao mesmo mês do ano passado.

Projeções para os próximos anos

O Boletim Focus projeta que a Selic termine 2027 em 12,50% ao ano. Para 2028, a estimativa é de 10%. Uma redução gradual dos juros poderá melhorar as condições de financiamento, ampliar o poder de compra das famílias e estimular novas negociações no setor.



Para Isnard, a trajetória da política monetária será determinante para o desempenho do mercado imobiliário nos próximos anos. “Uma redução gradual da Selic pode melhorar as condições de financiamento e trazer novos compradores para o mercado. No segmento de alto padrão, porém, a decisão de compra também passa pela confiança na economia, pela preservação patrimonial e pela percepção de valor dos imóveis”, avalia.