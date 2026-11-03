Copom deve manter Selic em 13,75% e mercado imobiliário mira 2027Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O Itaú e a Warren também revisaram suas projeções e passaram a considerar a interrupção do ciclo de reduções. Entre os motivos apontados estão o agravamento das incertezas nos cenários interno e externo e o risco de desancoragem das expectativas de inflação.
Crédito imobiliário mantém ritmo de crescimento
Mesmo com os juros elevados, o mercado imobiliário apresenta resultados positivos. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos somaram R$ 180,9 bilhões no primeiro semestre, crescimento de 23% em relação aos seis primeiros meses de 2025. No período, mais de 850 mil imóveis foram financiados.
Em agosto, as operações com recursos da poupança, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), alcançaram R$ 16,97 bilhões, alta de 46,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Diante dos resultados, a Abecip elevou a estimativa de crescimento do crédito imobiliário em 2026 para 25%, com aproximadamente R$ 411 bilhões em concessões. Para o SBPE, a projeção é de R$ 185 bilhões, avanço de 18%.
Segundo Luccas Isnard, CEO da Vizu Imobiliária Boutique, os números indicam que a procura por imóveis continua consistente, apesar do custo do financiamento.
“O setor tem mostrado capacidade de adaptação às condições econômicas. Existe uma demanda que continua ativa, especialmente nos segmentos em que o comprador possui maior planejamento financeiro. No entanto, a disponibilidade de crédito e o custo do financiamento seguem sendo fatores determinantes para a concretização dos negócios”, afirma.
Financiamentos apresentam diferenças entre modalidades
Já as operações realizadas com recursos livres totalizaram R$ 1,64 bilhão em setembro, retração de 60,6% frente ao mesmo mês do ano passado.
Projeções para os próximos anos
Para Isnard, a trajetória da política monetária será determinante para o desempenho do mercado imobiliário nos próximos anos. “Uma redução gradual da Selic pode melhorar as condições de financiamento e trazer novos compradores para o mercado. No segmento de alto padrão, porém, a decisão de compra também passa pela confiança na economia, pela preservação patrimonial e pela percepção de valor dos imóveis”, avalia.
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