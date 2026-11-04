A manutenção da taxa Selic foi tomada de forma unânime pelo Copom - Reprodução

A manutenção da taxa Selic foi tomada de forma unânime pelo CopomReprodução

Publicado 04/11/2026 22:15

Brasília - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central interrompeu o "ciclo de calibração da política monetária" e manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano nesta quarta-feira, 4. A decisão foi unânime.

Foi a primeira reunião do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o estresse nos mercados após o segundo turno da eleição, cresceu a aposta de que o Comitê interromperia os cortes da Selic, e, às vésperas do encontro, o mercado estava dividido sobre qual seria o desfecho.



Entre as 75 casas consultadas por pesquisa Projeções Broadcast, 39 projetavam redução da Selic para 13,50% em novembro, enquanto 36 esperavam manutenção da taxa em 13,75%. O levantamento foi publicado na última sexta-feira, 30, com mediana indicando Selic em 13,50%. Com a decisão desta quarta-feira, a taxa Selic está acima da mediana do mercado pela primeira vez desde junho de 2025.



O Copom vinha conduzindo um ciclo cauteloso de afrouxamento monetário desde março deste ano e havia cortado os juros em 0,25 ponto porcentual cinco vezes, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.



Antes, o BC havia mantido a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 a março de 2026.

IPCA

O Copom revisou a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 2º trimestre de 2028, de 3,1% para 3,5%, considerando o cenário de referência. Nesta quarta-feira, esse se tornou o horizonte relevante da política monetária.



Com a mudança, a projeção está 0,5 ponto porcentual acima do centro da meta de inflação, de 3%. Isso indica que a trajetória de juros embutida no Focus é insuficiente para fazer a inflação convergir ao alvo no período de seis trimestres observado pelo BC.



As medianas do relatório indicam que a Selic cairá a 12,50% no fim de 2027, depois de encerrar este ano em 13,50% ao ano, conforme boletim publicado nesta terça-feira, 3. Considerando só as estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana indica Selic em 13,75% no fim deste ano e 12,50% no fim de 2027.



Nesta reunião, o Copom interrompeu o "ciclo de calibração da política monetária" e manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão foi unânime. Foi a primeira reunião do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Com o estresse nos mercados após o segundo turno da eleição, cresceu a aposta de que o Comitê interromperia os cortes da Selic, e, às vésperas do encontro, o mercado estava dividido sobre qual seria o desfecho. Entre as 75 casas consultadas por pesquisa Projeções Broadcast, 39 projetavam redução da Selic para 13,50% em novembro, enquanto 36 esperavam manutenção da taxa em 13,75%.



Ao justificar a decisão, o colegiado destacou que "os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, permanecem mais elevados que o usual, com assimetria altista".



"O contexto atual, caracterizado por taxa Selic substancialmente contracionista, aumento significativo das incertezas em torno do cenário base, expectativas de inflação mais elevadas, e desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada, apresenta um cenário desafiador para a política monetária, demandando serenidade e cautela na sua condução", diz o comunicado.



Desde a última reunião, realizada em setembro, a mediana do Focus para a inflação em 2026 se afastou ainda mais do teto da meta de inflação, de 4,50%. Ela subiu de 4,90% para 5,22%.



As estimativas para os anos seguintes também subiram e seguiram acima do centro da meta, de 3,0%. Para 2027, a mediana avançou de 4,30% para 4,76%. Para 2028, de 3,80% para 4,00%. Para 2029, de 3,50% para 3,98%.



Já a cotação do dólar utilizada pelo Comitê em suas projeções subiu de R$ 5,15 para R$ 5,20.



Nesta quarta-feira, a projeção do Copom para o IPCA acumulado em 2026 aumentou de 5,2% para 5,6%. Para 2027, subiu de 3,9% para 4,7%.



O colegiado também ajustou as estimativas para a inflação de preços livres em 2026 (5,2% para 5,5%), 2027 (4,1% para 4,8%) e no 2º trimestre de 2028 (3,0% para 3,4%). Para os preços administrados, revisou as estimativas para 2026 (5,3% para 6,0%), 2027 (3,5% para 4,2%) e 2º trimestre de 2028 (3,4% para 3,9%).



Todas as estimativas levam em conta a evolução da taxa de câmbio conforme a paridade do poder de compra (PPC), a trajetória da Selic embutida no relatório Focus e o preço do petróleo seguindo a curva futura por aproximadamente seis meses, passando a aumentar 2% ao ano posteriormente.

Cautela

O Comitê avaliou que o contexto atual apresenta um cenário desafiador para a política monetária, demandando serenidade e cautela em sua condução.



O colegiado detalhou que o contexto atual é caracterizado por "Selic substancialmente contracionista, aumento significativo das incertezas em torno do cenário base, expectativas de inflação mais elevadas, e desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada".



A análise consta no comunicado da decisão desta quarta-feira, 4, na qual o colegiado manteve a Selic em 13,75% ao ano, interrompendo o ciclo de calibração iniciado em março.



O Comitê afirmou que seguirá acompanhando a evolução do cenário, "para manter a restrição adequada de forma a assegurar a convergência da inflação à meta".