Hoje, no estado do Rio, 17 municípios oferecem Tarifa Zero universal; cidades pequenas têm mais facilidade de implementar o projeto - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Hoje, no estado do Rio, 17 municípios oferecem Tarifa Zero universal; cidades pequenas têm mais facilidade de implementar o projetoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 08/11/2026 05:00

O DIA conversou com especialistas e ativistas para entender os impactos da medida, os desafios para sua implementação e as perspectivas de expansão. O Estado do Rio de Janeiro lidera o ranking nacional em proporção de municípios que adotaram a política de Tarifa Zero . Entre as principais referências da iniciativa está Maricá, que oferece transporte público totalmente gratuito, sem cobrança de passagens ou necessidade de cadastro prévio.conversou com especialistas e ativistas para entender os impactos da medida, os desafios para sua implementação e as perspectivas de expansão.

Hoje, no Rio de Janeiro, 17 municípios oferecem Tarifa Zero universal: Itaboraí, Maricá, Japeri, Guapimirim, Casimiro de Abreu, Paracambi, São Fidélis, São João da Barra, Tanguá, Silva Jardim, Conceição de Macabu, Cantagalo, Mendes, Carmo, Natividade, Comendador Levy Gasparian e São Sebastião do Alto. No Brasil, são 153 cidades ao todo.

Além das cidades que já oferecem a gratuidade de forma integral, a iniciativa também começa a avançar gradualmente em outros municípios, afirma Mallu Côrtes, idealizadora do Movimento Tarifa Zero RJ. O Tarifa Zero é uma política de mobilidade urbana que tem como objetivo oferecer transporte coletivo gratuito aos passageiros, sem a cobrança de tarifas nas catracas.

Mallu Côrtes, idealizadora do movimento Tarifa Zero RJ Arquivo pessoal

"Além dos municípios que implementaram a tarifa zero de forma integral, gosto de chamar a atenção para aqueles que vêm adotando a política de maneira gradual. É o caso de municípios da Baixada Fluminense, como Magé e Duque de Caxias", frisa Mallu.

Para a ativista, é preciso enxergar o transporte público para além de um serviço comercial.

"Hoje, o transporte público ainda é visto muito como uma mercadoria, mas a gente entende que precisa ser um direito social. Quando falamos de direito social, ninguém pergunta de onde vem o recurso. Ele está lá para ser destinado, como no SUS, por exemplo", defende Mallu Côrtes.

Daniel Santini, pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo, explica que as vantagens da gratuidade dos transportes vão além da movimentação econômica e também influenciam na saúde da população.

Daniel Santini, doutorando em mobilidade urbana e políticas públicas na FAU-USP Arquivo pessoal

"Nós estamos realizando estudos sobre Tarifa Zero e saúde pública no Laboratório de Vida Ativa, da Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro], e constatamos uma relação direta entre o uso do transporte gratuito e o maior acesso aos serviços de saúde. Médicos relatam, por exemplo, a redução de faltas a consultas, um problema comum entre pacientes do SUS, que muitas vezes aguardam por muito tempo pelo atendimento, mas não conseguem chegar", enfatiza Santini.

A pesquisadora do Laboratório de Vida Ativa (Lava) Heloant Abreu Silva de Souza explica que o laboratório tem seis principais frentes de pesquisa: economia de renda e alimentação; acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS); acesso a espaços públicos de lazer; prática de atividade física; mudança na matriz de transporte e redução do uso de automóveis; e impactos indiretos na saúde e redução de custos.

Heloant Abreu Silva de Souza, pesquisadora no Laboratório de Vida Ativa Arquivo pessoal

"Existem benefícios com a adoção da tarifa zero que geralmente não são citados. A implementação dessa medida pode causar a redução de despesas em várias áreas, principalmente na saúde, na questão dos acidentes, da melhoria da alimentação e da prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que estão muito ligadas à alimentação e à atividade física, além do acesso ao SUS."

Heloant Abreu também chama a atenção para o impacto do preço das passagens para as mulheres.

"Na pesquisa, nós falamos com muitas pessoas que, além de fazerem os deslocamentos para suas próprias atividades, precisam acompanhar outras pessoas. Geralmente, as mulheres são responsáveis por idosos e crianças. Então, essas pessoas se deslocam muito mais e geralmente são as que ganham menos, ou seja, são as que mais precisam do transporte", conta.

A implementação da Tarifa Zero também pode ser dificultada pelo tamanho dos municípios, destaca Erica Avallone, especialista em direito administrativo e trânsito.

Erica Avallone, especialista em direito administrativo e trânsito Arquivo pessoal

"Hoje, 80% das cidades com tarifa zero têm menos de 100 mil moradores. Na minha visão, isso acontece porque, em cidade pequena, o sistema é simples: poucos ônibus, linhas curtas e custo menor. Na cidade grande, tudo é maior: mais passageiros, linhas mais longas e a necessidade de integrar ônibus, metrô, trem e BRT, que muitas vezes são de responsabilidades diferentes. Acredito que é possível, mas só de forma gradual e com dinheiro do Estado e da União, porque a prefeitura sozinha não dá conta", afirma.

Impactos na vida da população

Um dos principais pontos da implementação da Tarifa Zero, explica Mallu Côrtes, idealizadora do Movimento Tarifa Zero RJ, é que, junto com a gratuidade, também ocorre a reestruturação do serviço.

"Eu acho que essa é a parte mais legal de ter a tarifa zero, porque a política se dá e se organiza de forma que as cidades sempre precisam pensar em como reestruturar o serviço e aumentar o número de viagens para conseguir organizar a demanda", diz.

Em Itaboraí, por exemplo, a ampliação da Tarifa Zero para todas as linhas municipais, em maio de 2025, foi acompanhada por um aumento de 204% no número de embarques mensais. Segundo a prefeitura, o sistema passou de aproximadamente 450 mil para 1,36 milhão de embarques por mês.

O morador de Maricá Alan Carvalho Mesquita, de 45 anos, destaca que a estrutura melhorou após a adoção da Tarifa Zero universal.

Morador de Maricá Alan Carvalho Mesquita, de 45 anos Arquivo pessoal

"No começo, o serviço era precário e desorganizado. Hoje, podemos dizer que funciona com bastante eficiência e está totalmente integrado à realidade e ao cotidiano da cidade. Os veículos estão mais confortáveis e a quantidade de ônibus circulando atende bem às necessidades da população", conta.

"Ainda podem melhorar em alguns aspectos, como a melhor distribuição das linhas. Porém, mesmo com algumas ressalvas, posso dizer que é um modelo que funciona bem e se tornou imprescindível para os maricaenses e turistas", completa.

Alan também afirma que a gratuidade fez com que ele passasse a usar mais o transporte público.

"Antes era custoso atravessar a cidade. Era um desafio, tanto de paciência quanto econômico. Pois as opções de transporte eram escassas e precárias, o que acabava encarecendo ou inviabilizando a chegada a determinados pontos do município. Era desanimador sair de casa para um local mais distante, com a incerteza de conseguir transporte seguro na volta, principalmente depois de um determinado horário. E, muitas vezes, isso acabava atrapalhando minha vida social ou me fazendo perder alguns compromissos importantes", explica.

A gratuidade também transformou a rotina de Rafael Ribeiro da Silva, de 22 anos, morador de Belford Roxo, onde o Programa Tarifa Zero funciona de forma parcial, atendendo a determinados itinerários do município.

Rafael Ribeiro da Silva, de 22 anos, morador de Belford Roxo Arquivo pessoal

"Antes, eu precisava caminhar cerca de 1,5 km para chegar até a rodoviária e pegar o ônibus para a faculdade. Depois da implementação do Tarifa Zero, passei a utilizá-lo para chegar à rodoviária do meu bairro com muito mais facilidade, tornando meu deslocamento diário mais prático e acessível", diz Rafael.

"A qualidade é muito boa e a frequência dos ônibus é ótima. Os moradores do bairro já sabem os horários de passagem, chegam ao ponto no momento certo e raramente há atrasos. O ar-condicionado é potente e o conforto dos bancos é excelente, atendendo super bem às necessidades da região", comenta.

Principais desafios para implementar o Tarifa Zero

Para que o Tarifa Zero seja implementado em mais municípios do Rio de Janeiro e em outros estados do país, o economista e especialista em Direito Tributário Mauro Pupim aponta que o maior desafio hoje é "estruturar um financiamento permanente".

Economista e especialista em direito tributário, Mauro Pupim Arquivo pessoal

"Atualmente, a receita das passagens participa do custeio de grande parte dos sistemas de transporte coletivo. Quando essa cobrança é eliminada, o poder público precisa substituir a receita tarifária e, eventualmente, financiar o aumento da demanda", pontua.

"Em escala nacional, isso exigiria uma discussão sobre novas fontes de recursos, subsídios e divisão de responsabilidades entre os entes federativos. Outro obstáculo é a desigualdade fiscal entre os municípios. Enquanto alguns possuem receitas suficientes para custear a política, outros já enfrentam dificuldades para financiar serviços essenciais", destaca.

Por outro lado, Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, defende que, na verdade, trata-se de uma "decisão política".

Paulo Valente, iretor de comunicação do Rio Ônibus Arquivo pessoal

"Se houver essa decisão política, é só uma questão de avaliar o orçamento, de definir prioridades e de implementar o sistema. Se a Prefeitura hoje já tem a obrigação legal de custear 40% do sistema, os outros 60%, se entrasse, por exemplo, o vale-transporte que já é pago pelos empresários, fecharia praticamente essa conta", explica.

Paulo pontua que, quando há debate sobre a Tarifa Zero, surgem dúvidas sobre o financiamento da iniciativa.

"O que apontamos como fundamental é que o valor já destinado pelas empresas ao vale-transporte, previsto em lei desde 1984, também poderia ser direcionado para esse fundo. Outras fontes de recursos seriam a Cide, incidente sobre os combustíveis, a criação de uma taxa de transporte público, nos moldes da contribuição para iluminação pública, e a cobrança de estacionamento nos municípios, que também teria impacto ambiental", pontua.

Governo federal

No dia 21 de outubro, antes do segundo turno das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que destina 26,8% do montante atual das emendas, o equivalente a R$ 12 bilhões, para custear o transporte público gratuito aos finais de semana e feriados a partir de 2027.

Mallu Côrtes destaca que a PEC é um passo importante para o Movimento Tarifa Zero.

"É um passo fundamental, principalmente porque também vimos o fim da escala seis por um, que garantiu mais tempo para a família e para o lazer. Garantir a Tarifa Zero aos finais de semana é garantir que a pessoa consiga visitar um familiar, que essa família consiga ir até a praia, a um espaço de cultura ou de lazer", pontua.

"Eu moro na Baixada Fluminense e há pessoas aqui que nunca foram à praia porque, para sair de Xerém e chegar até a praia, por exemplo, você gasta R$ 40 ou R$ 50 de passagem. Isso, para uma família, é muito dinheiro", frisa Mallu.

A pesquisadora Heloant Abreu também comenta sobre a Proposta. "A própria PEC que o Lula enviou foi muito pautada na questão do fim da escala 6x1, para permitir a redução da jornada de trabalho e dar mais tempo disponível às pessoas. Ele envia a PEC da Tarifa Zero em conjunto para que as pessoas tenham mais tempo e, já que têm mais tempo, consigam aproveitar melhor esses dias de folga", diz.

Segundo ela, as duas políticas são complementares e a política vem recebendo mais visibilidade.

"A discussão sobre a Tarifa Zero é antiga. A primeira proposta surgiu por volta de 1990, mas nunca houve um debate em escala tão ampla, com tantas pessoas interessadas. Agora, finalmente, acredito que a maioria da população sabe o que é Tarifa Zero, de alguma forma. As pessoas ouviram falar e descobriram que essa proposta já vem sendo discutida há muito tempo e que cerca de 150 municípios ou mais já a implementam."