Empresas devem oferecer atendimento realizado por uma pessoa diariamente, entre 8h e 20h - Dragos Condrea / Magnific

Empresas devem oferecer atendimento realizado por uma pessoa diariamente, entre 8h e 20hDragos Condrea / Magnific

Publicado 09/11/2026 05:00





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Uma das principais mudanças é a garantia do contato com um humano do outro lado da conversa, seja por ligação ou chat de texto – evitando que a comunicação fique restrita a um “robô” ou a uma inteligência artificial. Com a nova determinação, as empresas devem oferecer o atendimento realizado por uma pessoa todos os dias, entre 8h e 20h, mesmo que haja sistemas automatizados. Também há a obrigação de fornecer pelo menos um canal eletrônico, 24 horas por dia, todos os dias da semana.



A falta de interação direta com um ser humano foi para Flora Daemon o início de uma série de aborrecimentos que seguem até hoje. Depois de a máquina de lavar quebrar, em janeiro, a professora universitária de 44 anos recorreu à plataforma de vendas on-line da varejista Casas Bahia para comprar um novo aparelho. Ela relata que, pela urgência em receber o eletrodoméstico, optou por uma modalidade de entrega mais cara, que prometia a chegada em poucos dias.



Ainda assim, a máquina não foi entregue à sua casa no prazo esperado, e Flora decidiu procurar a empresa para obter respostas sobre o problema e uma nova previsão de chegada.



“Ninguém apareceu para entregar a máquina. Eu achei estranho e falei ‘ah, de repente deu algum problema no transporte’. Tentei entrar em contato com o SAC e não consegui nenhum tipo de resposta, porque ele é automatizado. Não tem um ser humano por trás, ele só dá aquelas opções fixas, e daí ele fala ‘não tenho resposta para essa pergunta.’”



Flora não conseguiu conversar com humano para tentar resolver problemas na entrega de máquina de lavar Arquivo pessoal

Buscar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de uma empresa para solicitar a troca ou o cancelamento de produtos e serviços pode ser, para muitos, sinônimo de estresse e baixa resolução de problemas. O Decreto 13.135, em vigor desde o último dia 2, amplia as regras para esse atendimento e visa a garantir mais direitos ao consumidor.LEIA MAIS: Governo perdoa dívidas do MEI: entenda regras e impacto no INSS Uma das principais mudanças é a garantia do contato com um humano do outro lado da conversa, seja por ligação ou chat de texto – evitando que a comunicação fique restrita a um “robô” ou a uma inteligência artificial. Com a nova determinação, as empresas devem oferecer o atendimento realizado por uma pessoa todos os dias, entre 8h e 20h, mesmo que haja sistemas automatizados. Também há a obrigação de fornecer pelo menos um canal eletrônico, 24 horas por dia, todos os dias da semana.A falta de interação direta com um ser humano foi para Flora Daemon o início de uma série de aborrecimentos que seguem até hoje. Depois de a máquina de lavar quebrar, em janeiro, a professora universitária de 44 anos recorreu à plataforma de vendas on-line da varejista Casas Bahia para comprar um novo aparelho. Ela relata que, pela urgência em receber o eletrodoméstico, optou por uma modalidade de entrega mais cara, que prometia a chegada em poucos dias.Ainda assim, a máquina não foi entregue à sua casa no prazo esperado, e Flora decidiu procurar a empresa para obter respostas sobre o problema e uma nova previsão de chegada.“Ninguém apareceu para entregar a máquina. Eu achei estranho e falei ‘ah, de repente deu algum problema no transporte’. Tentei entrar em contato com o SAC e não consegui nenhum tipo de resposta, porque ele é automatizado. Não tem um ser humano por trás, ele só dá aquelas opções fixas, e daí ele fala ‘não tenho resposta para essa pergunta.’”

Sem esclarecimentos, a professora universitária abriu queixas contra a empresa no Procon e em uma plataforma privada de reclamação. No entanto, mesmo nesses ambientes, as respostas da empresa eram padronizadas e não resolviam o problema. Passados cerca de dois meses, Flora optou por cancelar a compra (o que ocasionaria, em tese, a devolução do valor) e adquirir outra máquina de lavar em uma loja física.



O que pareceria resolver o imbróglio foi, na verdade, mais um capítulo de uma novela. Apesar de o primeiro pedido constar como “cancelado”, as prestações da máquina continuaram a chegar, enquanto a professora já pagava as parcelas do novo aparelho. Então, Flora foi surpreendida por um recado do porteiro de seu prédio.



“Um dia, do nada, o porteiro me avisa: ‘chegou uma outra máquina para a senhora aqui’. O resumo da história é que eles não cancelaram [o pedido], mesmo eu tendo tudo comprovado, e desovaram a máquina aqui no prédio sem a minha autorização”, conta.



Mais uma vez, a professora tentou contato com os canais de atendimento da empresa, que seguiram restritos à intermediação por inteligência artificial. Para solucionar o problema, decidiu entrar com uma ação contra a empresa, pedindo o reembolso e uma indenização. Ela obteve ganho de causa, mas ainda não tem previsão para receber os valores, já que a varejista entrou em recuperação judicial.



Por enquanto, Flora continua de posse de duas máquinas de lavar, pagando simultaneamente as prestações referentes aos dois eletrodomésticos, que se somam aos custos de lavar roupas fora de casa e arcar com honorários de dois advogados. “O desfecho da minha história foi muito ruim em função de não conseguir contato com um ser humano durante todo o processo”, desabafa.



A reportagem procurou a varejista Casas Bahia, mas não teve retorno até o fechamento dessa reportagem. O espaço para manifestação segue aberto.



Tempo de espera







Outra determinação é que os canais eletrônicos não podem ter mais que cinco níveis de atendimento, exceto quando o problema tiver que ser resolvido presencialmente. As empresas também estão impedidas de oferecer produtos ou serviços aos consumidores durante o contato.



O professor de Direito do Consumidor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Rodrigo Borges, considera que o novo decreto do SAC é uma medida “muito positiva” para o enfrentamento de problemas rotineiramente encontrados no serviço. “As relações de consumo são dinâmicas, o tratamento ao consumidor é dinâmico e a sociedade evolui. Então, esse decreto é muito oportuno e amplia a defesa do consumidor”, destaca.



A norma define ainda que pessoas idosas têm direito a atendimento prioritário. O professor observa que a garantia do contato com um humano, mais que facilitar a resolução de problemas, ajuda na inclusão de pessoas idosas.



Professor de Direito do Consumidor, Rodrigo Borges avalia positivamente as novas regras do decreto do SAC Arquivo pessoal

Segundo o decreto, o tempo de espera até o encaminhamento para o atendimento humano deve ocorrer, em 80% dos casos, em até 20 segundos. Nas demais demandas, o tempo máximo será de cinco minutos. Se a ligação for interrompida acidentalmente, a empresa deverá retornar a chamada em até cinco minutos, continuando o serviço de onde parou.Outra determinação é que os canais eletrônicos não podem ter mais que cinco níveis de atendimento, exceto quando o problema tiver que ser resolvido presencialmente. As empresas também estão impedidas de oferecer produtos ou serviços aos consumidores durante o contato.O professor de Direito do Consumidor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Rodrigo Borges, considera que o novo decreto do SAC é uma medida “muito positiva” para o enfrentamento de problemas rotineiramente encontrados no serviço. “As relações de consumo são dinâmicas, o tratamento ao consumidor é dinâmico e a sociedade evolui. Então, esse decreto é muito oportuno e amplia a defesa do consumidor”, destaca.A norma define ainda que pessoas idosas têm direito a atendimento prioritário. O professor observa que a garantia do contato com um humano, mais que facilitar a resolução de problemas, ajuda na inclusão de pessoas idosas.

“A garantia de nós consumidores travarmos um diálogo com um ser humano do outro lado oportuniza a efetivação dos direitos do consumidor. Imagine a dificuldade que uma pessoa idosa consumidora passa com um atendimento virtual, porque via de regra o idoso tem uma dificuldade um pouco maior para lidar com a evolução tecnológica. Ter o atendimento humano vai viabilizar e incluir”, defende.



Borges observa que um dos pontos positivos do texto é a determinação de que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) deverá avaliar os dados relativos ao atendimento, a taxa de resolução e o índice de reclamações de plataformas de oferta ou comercialização de produtos e de serviços de transporte individual de passageiros ou de entrega.



“Não é só um decreto que determina regras. O que se tem é uma determinação de fiscalização contínua do aperfeiçoamento e do cumprimento dessas medidas pelas empresas. E quem centraliza a fiscalização é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor”, acrescenta.



Prazo para resolução





Em casos de cobranças indevidas ou de serviços não solicitados, a empresa deve efetuar o cancelamento em até 48 horas.



Em setembro, convidada para ser madrinha de um casamento, a professora de fotografia Rafaela Leondy, de 21 anos, decidiu comprar um vestido na plataforma on-line de vendas Enjoei para a festa. Os problemas surgiram durante o período de entrega da encomenda.



“Durante todo o tempo, o aplicativo me dava atualizações da entrega, mas chegou um dia que ele parou de mandar as atualizações, e a única coisa que constava é que minha encomenda estava parada. O prazo de entrega final era até 29 de setembro, e eu fiquei do dia 17 [quando a encomenda parou] até o dia 29 tentando entrar em contato com a plataforma por todas as formas que se possa imaginar”, diz.



A jovem relata que buscou o atendimento por e-mail e por chat, mas que as respostas por inteligência artificial não conseguiram resolver a situação. Em seguida, entrou em contato por e-mail com a transportadora, que replicava com mensagens padrão.



Rafaela teve de pagar mais caro em vestido após problemas com plataforma de vendas Arquivo pessoal

O decreto prevê que as demandas apresentadas pelos consumidores devem ser respondidas em até sete dias, e a resposta deverá ser “clara, objetiva, conclusiva e abordará todos os pontos da demanda do consumidor”. Solicitações urgentes, que envolvem risco relevante ao consumidor deverão ter atendimento prioritário e imediato.Em casos de cobranças indevidas ou de serviços não solicitados, a empresa deve efetuar o cancelamento em até 48 horas.Em setembro, convidada para ser madrinha de um casamento, a professora de fotografia Rafaela Leondy, de 21 anos, decidiu comprar um vestido na plataforma on-line de vendas Enjoei para a festa. Os problemas surgiram durante o período de entrega da encomenda.“Durante todo o tempo, o aplicativo me dava atualizações da entrega, mas chegou um dia que ele parou de mandar as atualizações, e a única coisa que constava é que minha encomenda estava parada. O prazo de entrega final era até 29 de setembro, e eu fiquei do dia 17 [quando a encomenda parou] até o dia 29 tentando entrar em contato com a plataforma por todas as formas que se possa imaginar”, diz.A jovem relata que buscou o atendimento por e-mail e por chat, mas que as respostas por inteligência artificial não conseguiram resolver a situação. Em seguida, entrou em contato por e-mail com a transportadora, que replicava com mensagens padrão.

“Essa transportadora que sumiu com a encomenda não é brasileira. Eu considerei procurar algum órgão, mas, como a empresa não é do Brasil, eu não conseguia reclamar dela no Procon, por exemplo”, explica.



Como última opção, abriu uma reclamação em uma plataforma on-line, alegando que não conseguia contato com o site de vendas nem com a transportadora. Depois de cerca de dez dias, o site a respondeu e devolveu o dinheiro gasto no vestido. “De última hora, eu tive que comprar outro vestido, de qualidade inferior, e gastei muito mais do que eu iria gastar no primeiro, porque senão eu não ia conseguir estar no casamento”, conta.



"O pior de tudo não é nem o fato de sumirem com sua encomenda, porque por mais que você fique chateado, você consegue entender que pode ter acontecido alguma coisa. Mas o que me dava ódio era entrar na plataforma e ser respondido por uma IA. Isso tirava a minha paz, não conseguir ser respondido por um ser humano”, desabafa.



A reportagem não encontrou o contato para a imprensa da plataforma Enjoei. O espaço segue aberto para manifestação.



Cancelamentos



O texto define que a opção de cancelamento do produto ou serviço deve estar presente em todos os níveis de atendimento, tanto no SAC quanto em outros meios utilizados pela empresa para realizar a contratação.



O cancelamento terá de ser imediato, exceto quando houver necessidade de processamento técnico. A empresa deverá informar eventuais multas ou custos para realizar a operação.



Um ex-analista comercial que preferiu não se identificar, com experiência no setor de SAC de duas empresas varejistas e que já teve problemas com o serviço enquanto consumidor, avalia que boa parte dos casos ocorre devido à falta de capacidade para atender a todas as demandas dos consumidores e baixo treinamento de funcionários.



“Um dos maiores problemas do SAC é que nem sempre as empresas oferecem estrutura e preparo suficientes para que os funcionários consigam atender a toda a demanda. Nas duas empresas em que trabalhei, nunca tive um treinamento ou direcionamento realmente adequado”, diz.



Ele conta ainda que, em uma das empresas em que trabalhou, havia um “protocolo” para enganar clientes, com o repasse de prazos que fugiam à realidade e não poderiam ser cumpridos.



Impactos







“A partir do momento em que se tem um decreto com regras mais rígidas, a perspectiva é que haja um número maior de atendimentos às demandas dos consumidores e, consequentemente, haja uma diminuição dos processos judiciais”, avalia.



Para o advogado do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Igor Lodi Marchetti, as novas regras do SAC “demonstram um avanço em comparação ao decreto anterior em diversos aspectos”. Ele reforça, entretanto, a necessidade de fiscalização para uma melhora efetiva do serviço.



“Consideramos, entretanto, que as responsabilidades atribuídas e prazos definidos passam por um aprimoramento e fortalecimento das entidades fiscalizadoras para garantir que as normas estabelecidas tenham a efetividade e controle necessários para que não figure apenas como mera orientação, mas traga inclusive mecanismos de avaliação pertinentes para prevenir violações e reprimi-las quando identificada sua violação”, destaca.



O secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Rogério Pimenta, avalia positivamente a medida e destaca a previsão de um maior índice de solução de problemas.



“Entendemos que essas mudanças representam uma oportunidade para que as empresas aprimorem o relacionamento com seus clientes, ofereçam um atendimento mais eficiente e resolutivo e, consequentemente, fortaleçam a confiança e a fidelização dos consumidores. A expectativa é de que as novas medidas aumentem o número de demandas solucionadas diretamente pelos canais de atendimento das empresas”, observa.



Secretário Rogério Pimenta espera maior índice de solução de demandas com novo decreto do SAC Divulgação / SEDCON

O professor de Direito do Consumidor ressalta que o decreto pode ter como efeito a redução das judicializações relacionadas a problemas com o SAC, uma vez que “os consumidores acabam buscando o Poder Judiciário como uma forma de atendimento”.“A partir do momento em que se tem um decreto com regras mais rígidas, a perspectiva é que haja um número maior de atendimentos às demandas dos consumidores e, consequentemente, haja uma diminuição dos processos judiciais”, avalia.Para o advogado do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Igor Lodi Marchetti, as novas regras do SAC “demonstram um avanço em comparação ao decreto anterior em diversos aspectos”. Ele reforça, entretanto, a necessidade de fiscalização para uma melhora efetiva do serviço.“Consideramos, entretanto, que as responsabilidades atribuídas e prazos definidos passam por um aprimoramento e fortalecimento das entidades fiscalizadoras para garantir que as normas estabelecidas tenham a efetividade e controle necessários para que não figure apenas como mera orientação, mas traga inclusive mecanismos de avaliação pertinentes para prevenir violações e reprimi-las quando identificada sua violação”, destaca.O secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Rogério Pimenta, avalia positivamente a medida e destaca a previsão de um maior índice de solução de problemas.“Entendemos que essas mudanças representam uma oportunidade para que as empresas aprimorem o relacionamento com seus clientes, ofereçam um atendimento mais eficiente e resolutivo e, consequentemente, fortaleçam a confiança e a fidelização dos consumidores. A expectativa é de que as novas medidas aumentem o número de demandas solucionadas diretamente pelos canais de atendimento das empresas”, observa.

O secretário também afirma que o Procon-RJ acompanhará o cumprimento das novas determinações. “O Procon-RJ acompanhará as reclamações e denúncias relacionadas a possíveis descumprimentos das regras, além de orientar os consumidores sobre seus direitos e as práticas proibidas”, afirma.



O que fazer se regras forem descumpridas?







O secretário Rogério Pimenta destaca a um novo serviço de teleatendimento do Procon-RJ, em implementação, que reúne atendimento para reclamações on-line, nos telefones (21) 151 e o 0800 202 0143 e no WhatsApp (21) 2342-4848.



Já o professor ressalta ainda que, se as demandas não forem solucionadas, a Justiça “é sempre uma via na qual o consumidor pode se socorrer”. “O Poder Judiciário será sempre um canal de atendimento às demandas, mas o ideal é que ela seja atendida sem a necessidade de provocação do poder”, defende.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Marlucio Luna Segundo Rodrigo Borges, caso as empresas não sigam as determinações previstas no novo decreto do SAC, a medida inicial é abrir uma reclamação na plataforma Consumidor.gov , da Sedecon, e procurar os órgãos de defesa do consumidor municipal e estadual, como os Procons.O secretário Rogério Pimenta destaca a um novo serviço de teleatendimento do Procon-RJ, em implementação, que reúne atendimento para reclamações on-line, nos telefones (21) 151 e o 0800 202 0143 e no WhatsApp (21) 2342-4848.Já o professor ressalta ainda que, se as demandas não forem solucionadas, a Justiça “é sempre uma via na qual o consumidor pode se socorrer”. “O Poder Judiciário será sempre um canal de atendimento às demandas, mas o ideal é que ela seja atendida sem a necessidade de provocação do poder”, defende.