Cartórios alertam para o aumento do número de golpes na venda de imóveis - Freepik

Cartórios alertam para o aumento do número de golpes na venda de imóveisFreepik

Publicado 07/11/2026 05:00

Golpes com falsos proprietários, documentos adulterados e imóveis inexistentes podem transformar a compra da casa própria em um grande prejuízo financeiro. Para orientar a população sobre como evitar fraudes e proteger seu patrimônio, os cartórios de notas do Rio de Janeiro realizarão neste sábado (7) um mutirão gratuito na Praça Saens Peña, na Tijuca, das 9h às 14h. A iniciativa acontece em um cenário de crescimento do estelionato no Brasil, que registrou mais de 2,2 milhões de ocorrências em 2025, o equivalente a 258 casos por hora, considerando todas as modalidades do crime.