Cartórios alertam para o aumento do número de golpes na venda de imóveisFreepik
O alerta acompanha o crescimento dos crimes de estelionato no país. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas 2.261.055 ocorrências em 2025, aumento de 429,8% em relação a 2018. Embora o levantamento reúna diferentes modalidades de fraude, e não apenas as imobiliárias, o avanço desse tipo de crime reforça a importância de verificar documentos, identificar corretamente os envolvidos e buscar orientação antes de assumir compromissos financeiros.
Entre os golpes que podem comprometer uma negociação estão a venda de imóveis por pessoas que não são suas proprietárias, a apresentação de procurações falsas, a comercialização de propriedades com restrições omitidas e a exigência de pagamentos antecipados sem a devida formalização do negócio. Em muitos casos, o comprador só identifica o problema depois de transferir recursos ou descobrir que o imóvel não poderá ser registrado em seu nome.
“Antes de dar um sinal ou assinar qualquer documento, vale conferir quem é o proprietário do imóvel e se a pessoa que negocia tem poderes para vendê-lo. Na Praça Saens Peña, vamos explicar esses cuidados e esclarecer dúvidas da população. Muitas vezes, uma conversa antes do pagamento ajuda a identificar um problema que só apareceria depois de o dinheiro ter sido transferido”, afirma Edyanne Moura da Frota Cordeiro, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio de Janeiro (CNB/RJ).
Uma das principais formas de prevenção é a escritura pública, documento elaborado pelo tabelião de notas, profissional do Direito responsável por identificar os participantes, verificar sua capacidade jurídica, examinar a documentação pertinente e assegurar que as partes compreendam os efeitos do negócio. A escritura permite formalizar as condições da compra e venda, enquanto o registro no Cartório de Imóveis é a etapa necessária para a transferência da propriedade.
A orientação também envolve cuidados anteriores à assinatura. A consulta à matrícula atualizada do imóvel permite verificar quem é o proprietário e identificar eventuais restrições registradas. O comprador deve conferir a identidade de quem está vendendo, verificar a autenticidade de procurações, desconfiar de ofertas com valores muito abaixo dos praticados no mercado e evitar pagamentos sem que as condições da negociação estejam devidamente documentadas.
Segurança na hora de pagar
Um dos momentos mais delicados da compra de um imóvel é o pagamento: o comprador precisa transferir o dinheiro, mas quer ter certeza de que as condições do negócio serão cumpridas. Para demonstrar como reduzir esse risco, a Jornada Notarial 2026 apresentará o Simulador da Conta Notarial, ferramenta educativa que mostrará como os valores de uma negociação podem ficar protegidos até o cumprimento das condições estabelecidas entre as partes.
Na prática, a Conta Notarial permite estruturar operações em que os recursos somente sejam liberados após a comprovação das condições acordadas, contribuindo para reduzir riscos relacionados ao pagamento antecipado ou ao descumprimento de obrigações. A demonstração realizada durante a Jornada será exclusivamente educativa, sem abertura efetiva de contas ou movimentação de dinheiro.
Além das transações imobiliárias, os cidadãos poderão esclarecer dúvidas sobre doações de imóveis, inventários, partilhas, planejamento sucessório, regimes de bens e divisão patrimonial em casos de divórcio ou dissolução de união estável. A proposta é permitir que a população compreenda os instrumentos jurídicos disponíveis antes de tomar decisões que possam afetar seu patrimônio e o de sua família.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.